Kolik si v Norsku vydělá myčka nádobí za 6 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Mytí nádobí u nás patří k nejhůř placeným pracím vůbec. Za dřezem v norské restauraci nebo hotelu ale platí úplně jiná pravidla a částka za jedinou šestihodinovou směnu dokáže Čecha pořádně zaskočit. Kolik si tam pomocná síla v kuchyni reálně vydělá a proč jsou i takové profese v Norsku tak slušně placené?
Hodinová sazba, která rozhoduje u dřezu
Norsko nezná jednu celostátní minimální mzdu, jakou máme v Česku. Místo toho stanovuje zákonné minimální tarify pro devět vybraných odvětví a pohostinství je jedním z nich. Hotely, restaurace i cateringové firmy tak musí i nekvalifikované síle, kam myčka nádobí patří, zaplatit předepsané minimum.
Podle norského Úřadu inspekce práce (Arbeidstilsynet) činí od 15. června 2025 nástupní minimum pro pracovníky nad 20 let 204,79 norské koruny za hodinu. Při kurzu České národní banky kolem 2,25 koruny za jednu norskou to vychází zhruba na 460 českých korun za hodinu u dřezu. A to je teprve spodní hranice, se kterou začíná člověk bez praxe.
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Šest hodin u dřezu v přepočtu znamená kolem 1 230 norských korun, tedy zhruba 2 770 českých za jediný den. Kdo chodí na pravidelné šestihodinové směny pět dní v týdnu, dostane se měsíčně řádově na 26 000 až 27 000 norských korun, v přepočtu někam k 60 000 korunám hrubého.
Za jedinou šestihodinovou směnu u dřezu v Norsku přijde v přepočtu kolem 2 770 korun, na jaké u nás spíš dosáhnou lidé v kancelářích. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomocná síla v kuchyni si o takovém výdělku může v Česku nechat leda zdát. A norská sazba se navíc dá ještě zvednout. S přibývajícími odpracovanými lety a věkem totiž roste, takže zkušenější lidé v oboru se běžně dostávají na 220 až 250 norských korun za hodinu, což je zhruba 500 až 560 českých.
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Pro lepší představu shrnuje výdělky u dřezu následující tabulka:
Za jakou dobu V norských korunách V přepočtu na české koruny Hodina (nástupní minimum, nad 20 let) 204,79 zhruba 460 Šestihodinová směna kolem 1 230 zhruba 2 770 Měsíc (5 směn týdně) 26 000 až 27 000 kolem 60 000 hrubého Hodina (zkušení pracovníci) 220 až 250 zhruba 500 až 560 Proč Norové platí i za mytí nádobí tolik
Systém, který za tím stojí, se jmenuje allmenngjøring, tedy všeobecné rozšíření kolektivních smluv. Když se v nějakém oboru domluví odbory se zaměstnavateli na tarifech, stát je vyhlášením udělá závaznými pro všechny, kdo v daném odvětví pracují. I nekvalifikovaná práce v kuchyni má tímhle způsobem garantovanou podlahu, pod kterou zaměstnavatel jít nesmí.
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Podstatné je, že se to týká i Čechů. Členství Norska v Evropském hospodářském prostoru dává lidem z Česka právo tam pracovat bez pracovního povolení, i když samotná země stojí mimo Evropskou unii. Minimální tarif platí pro domácí i cizince stejně a norský inspektorát práce jeho dodržování hlídá.
Háček, který ta čísla trochu srovná
Než začnete počítat úspory, je dobré vědět, že jde o hrubou mzdu. Z ní se ještě odvádí daň, takže na účet nakonec dorazí méně, než kolik ukazuje tarif. K tomu se Norsko řadí mezi nejdražší země světa, ceny potravin i služeb tam citelně přesahují české a v restauraci utratíte násobek toho, co doma.
Sezonní zaměstnavatelé v hotelnictví ale často řeší ubytování i stravu za pracovníka, mnohdy zdarma nebo za pár set korun měsíčně. Kdo tuhle výhodu využije a nerozhazuje, dokáže si i v drahém Norsku odložit slušnou sumu. Právě proto se za sezonní prací do země fjordů vydávají tisíce Čechů a Slováků rok co rok.
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Pohostinství nabírá nejvíce lidí během letních měsíců, zhruba od května do září, kdy do země míří hlavní vlna turistů. Domluvíte se často i základní angličtinou, protože v turistických provozech je běžná. K hodinové sazbě se navíc připlácí za přesčasy, noční směny, víkendy i státní svátky, takže reálná výplata bývá ještě vyšší.
Ve smlouvě si ještě před podpisem ověřte, že výše mzdy i rozsah směn odpovídají tomu, co vám zaměstnavatel slíbil, protože u sezonních nabídek se to občas rozchází. Pokud se chystáte zůstat déle než tři měsíce, čeká vás registrace na místním úřadě. Základní informace k práci v Norsku shromažďuje také český úřad práce.
Zdroje: https://nejsemdoma.cz/kolik-si-muzes-vydelat-v-norsku/, https://www.arbeidstilsynet.no/en/pay-and-engagement-of-employees/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/, https://wise.com/cz/blog/prace-v-norsku, https://www.uradprace.cz/norsko-1, https://www.poznatsvet.cz/cestovani/prace-norsko-zamestnanci/, https://travelbible.cz/prace-v-norsku/