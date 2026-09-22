Kolik dostane pokladní v supermarketu za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Fronta až k regálům, neustálé pípání skeneru a tisíce položek, které za den projdou přes ruce. Práce za pokladnou v supermarketu vypadá všedně, přesto patří k nejhůř placeným v zemi. Kolik za ni člověk za celý měsíc reálně dostane a proč to číslo mnohé zaskočí?
Kolik pokladní reálně bere
Odpověď na otázku z nadpisu není žádná zázračně vysoká částka. Podle posledních dostupných dat o výdělcích v jednotlivých profesích (statistika ISPV za rok 2025) brali prodavači v prodejnách v průměru 32 668 korun hrubého měsíčně. Polovina z nich přitom nedosáhla ani na 31 802 korun, což je takzvaný medián, tedy prostřední hodnota mzdy v oboru.
A to je pořád jen hrubá mzda. Po odečtení daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zůstane bezdětné pokladní na účtu kolem 26 500 korun čistého. Za měsíc, během kterého odbaví tisíce nákupů a přes pás protáhne hory zboží, tak dostane částku, se kterou se ve velkém městě vychází jen stěží, pokud doma nevydělává ještě někdo další.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do čaje patří 1 přísada, kterou Angličané používají celá staletí Po odečtení daně a odvodů zůstane bezdětné pokladní na účtu kolem 26 500 korun čistého. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč to číslo většinu lidí zaskočí
A teď to hlavní. Průměrná hrubá mzda v celé české ekonomice dosáhla za rok 2025 podle Českého statistického úřadu 49 215 korun. Pokladní tedy bere zhruba o 17 000 korun měsíčně méně než průměrný zaměstnanec v Česku.
Rozdíl vypadá ještě drsněji ve světle jedné poznámky statistiků. Zhruba dvě třetiny všech zaměstnanců totiž na celostátní průměr vůbec nedosáhnou, protože ho nahoru táhnou vysoké příjmy menšiny. Pokladní se řadí hluboko pod tuto hranici. Pořád je sice nad minimální mzdou, ale ke komfortu má daleko.
Kde berou nejvíc a kde nejméně
Výplata se liší obchod od obchodu. Mezi nejštědřejším a nejskoupějším řetězcem zeje propast několika tisíc korun měsíčně. Pro rok 2026 vypadají nástupní hrubé mzdy prodavačů a pokladních takto:
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Řetězec Nástupní hrubá mzda Globus 34 160 Kč Kaufland 33 000 až 35 000 Kč Penny 33 800 Kč Lidl 31 938 Kč (kratší úvazek) Tesco 30 800 Kč Billa 29 400 Kč
Nejštědřejší jsou aktuálně Globus a Kaufland, na chvostu zůstává Billa. Čísla vycházejí z jarního přehledu, některé řetězce je od léta ještě mírně zvedly. U Lidlu je navíc dobré vědět, že jeho nejčastější úvazek je kratší, pětatřicetihodinový, takže v přepočtu na odpracovanou hodinu vychází mzda lépe, než se na první pohled zdá. S přibývajícími roky praxe částka dál roste, u Lidlu se po dvou letech vyšplhá na 35 350 korun.
Co výplatu ještě zvedne
Řetězce se v posledních letech ve zvyšování mezd doslova předhánějí. Penny svým pokladním od března 2026 výrazně přidalo a dostalo je na 33 800 korun. „Letos navyšujeme mzdy výrazně nad odhadovanou míru inflace,” uvedl pro server Peníze.cz Radek Hovorka, jednatel a finanční ředitel Penny.
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Tabulkový základ navíc není konečná částka. K němu se přičítají příplatky za víkendové, noční a sváteční směny, takže kdo si nabere hodně nedělních a svátečních služeb, dostane se nad základní mzdu o pár tisíc výš. Řada obchodů láká i na delší dovolenou, u Lidlu a Penny na třicet dní. U pokladen navíc fungují jinak i státní svátky. Prodavači chodí na proměnlivé směny, a když jim na svátek zrovna služba nevyjde, žádný den volna navíc za něj nedostanou, na rozdíl od kolegů s pevně rozvrženou pracovní dobou.
Roli hraje i to, kde člověk bydlí. V Praze si prodavači podle statistik přijdou v průměru na znatelně vyšší mzdu, zatímco v krajích na periferii se průměr propadá pod třicet tisíc korun. Ať tak či onak, výplatní páska pokladní je připomínkou, že za profesí, kterou potkáváme skoro každý den, stojí jedna z nejhůř oceněných prací v obchodě.
Zdroje: https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025, https://zpravy.kurzy.cz/873358-prodavaci-meli-v-roce-2025-prumernou-mzdu-32-668-kc-vedouci-48-474-kc-mzdy-a-platy-v-roce-2025/, https://www.penize.cz/mzda-a-plat/486238-ktery-supermarket-dava-nejvic-novy-prehled-mezd-a-volna-pro-zamestnance, https://www.zboziaprodej.cz/2026/02/25/lidl-a-penny-znovu-zvysuji-mzdy/, https://www.arecenze.cz/clanky/kolik-vydela-v-roce-2026-pokladni-globus-a-kaufland-plati-pres-34-000-kc-billa-zaostava-tabulka-srovnani-se-sousedy/