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Páčidlem ničil dveře a ohýbal mříže. Sklepní fantom skončil ve vazbě

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Dennívýzva
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Ostravští kriminalisté obvinili osmadvacetiletého muže ze série vloupání do sklepů v Ostravě-Přívoze. Na svědomí má mít pět případů se škodou kolem 50 tisíc korun. Podezřelý se podle policie přiznal, soud ho poslal do vazby.
Páčidlem ničil dveře a ohýbal mříže. Sklepní fantom skončil ve vazbě

Páčidlem ničil dveře a ohýbal mříže. Sklepní fantom skončil ve vazbě

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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