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Mimořádná daň pro rafinérie budí odpor v Ústeckém kraji

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Návrh mimořádné daně pro rafinérský sektor naráží na odpor v Ústeckém kraji. Krajská hospodářská komora (KHK ÚK) sice samotný princip takového zdanění principiálně neodmítá,…
rafinerie Unipetrol Litvínov

rafinerie Unipetrol Litvínov

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:00

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