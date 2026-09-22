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Glosa: Karlos Vémola se zasekl v době Homo sapiens: Nevěry, vytetovaný Terminátor a válka o 150 tisíc

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GLOSA: Zatímco většina lidí po rozchodu smaže společné fotografie a odnese bývalému poslední krabici věcí, Lela Ceterová (37) a Karlos Vémola (41) jedou vyšší ligu. Ve hře jsou nevěry, 150 tisíc korun měsíčně, právníci a Karlosova hlava vytetovaná na Lelinině ruce. Některé vztahy zkrátka skončí rozchodem, jiné dostanou rovnou několik sérií na Instagramu.
Lela Vémola

Lela Vémola

Zdroj: herminapress/ Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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