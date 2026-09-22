Glosa: Karlos Vémola se zasekl v době Homo sapiens: Nevěry, vytetovaný Terminátor a válka o 150 tisíc

Reklama
3 min
Glosa: Karlos Vémola se zasekl v době Homo sapiens: Nevěry, vytetovaný Terminátor a válka o 150 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
GLOSA: Zatímco většina lidí po rozchodu smaže společné fotografie a odnese bývalému poslední krabici věcí, Lela Ceterová (37) a Karlos Vémola (41) jedou vyšší ligu. Ve hře jsou nevěry, 150 tisíc korun měsíčně, právníci a Karlosova hlava vytetovaná na Lelinině ruce. Některé vztahy zkrátka skončí rozchodem, jiné dostanou rovnou několik sérií na Instagramu.
Lela Vémola
Zdroj: herminapress/ Instagram.com
Reklama
Těžká zkouška pro Agátu Hanychovou: Sestra Kordula s ní přerušila kontakt
Agáta Hanychová (41) a její mladší nevlastní sestra Kordula Stropnická (21) k sobě měly vždy blízko....
Patrasová šplhala přes plot, Slováček vybuchl: Tohle je návod pro zloděje!
Další znepokojivý výjev ze života Dagmar Patrasové (70) pořádně nadzvedl jejího manžela. Herečka se měla...
Davis Cup ovládla láska: Lehečka vášnivě líbal dceru Neumannové, Menšíka hnala vpřed krásná Argentinka
Čeští tenisté si v pražské hale vybojovali postup mezi osm nejlepších týmů Davis Cupu. Zatímco na kurtu...
Poslední klapka padla! Lady Dermacol míří do střižny
Po téměř třiceti natáčecích dnech padla poslední klapka celovečerního filmu Lady Dermacol. Výpravný a v...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Hrála princeznu v pohádce, pak v pět ráno pozvracela taxikáře. Anna Kadeřávková se v Máme rádi Česko nešetřila
- Karel Gott si přál, aby nezůstala sama: Je za zmizením Ivany Gottové nový muž?
- Býval to večerníček pro dospělé, dnes je z Ulice katalog trápení. Věrní diváci mluví o poslední kapce
- Co se děje s Dádou? Felix Slováček promluvil o jejím zdraví. Podle jeho slov je to vážné
Drony znovu zastavily evropské letiště. Letadla musela čekat ve vzduchu nebo měnit trasu
Trendy svět
dnes, 14:26
2 min
Orlické hory čeká velký požár. Naštěstí jen cvičný
Hradecká Drbna
dnes, 14:22
1 min
České tenistky v Číně schytaly posměch za smuteční outfit. Strýcová má přitom sestavu, která míří na titul
SportyŽivě
dnes, 14:17
3 min
Glosa: Karlos Vémola se zasekl v době Homo sapiens: Nevěry, vytetovaný Terminátor a válka o 150 tisíc
Aplausin.cz
dnes, 14:16
3 min
Dnes mají vědci ke hraní urychlovač částic dlouhý 27 kilometrů. Nový projekt počítá s 11.000 kilometry kolem celého Měsíce
Kód Enigma
dnes, 14:11
8 min
Reklama
Evropu drží v šachu „Putinův mocný muž“. Reputaci drží malý stát
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:06
Jsou páková ETF zkratkou k bohatství, nebo finanční ruská ruleta?
HN.cz
dnes, 14:06
Neumannová zaběhla osobní rekord a vlastní otec dělal, že ji nevidí. Dcera šampionky promluvila o bolesti, kterou skrývala
SportyŽivě
dnes, 14:06
3 min
Kreml si hrou na „svobodné volby“ testoval svou popularitu. Nedopadl dobře
HlídacíPes.org
dnes, 14:00
5 min
Oblíbený obchodní řetězec s oblečením zavírá 150 poboček
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:00
2 min
Reklama
Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou Billu
Brněnská Drbna
dnes, 14:00
1 min
Většina lidí platí za zahradní chodník desítky tisíc. Přitom stačí stavební odpad, kameny a jedno odpoledne práce
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
3 min
Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů
VědaŽivě.cz
dnes, 14:00
3 min
Učitelka z nedělní školy a zločin bez viníka. Pravdu o smrti rodičů si vzala do hrobu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:00
Ukrajinská vlajka bude na jihlavské radnici viset i nadále, rozhodli zastupitelé
Jihlavská Drbna
dnes, 13:58
2 min
Reklama
Snoubenka hokejisty Nečase vyzkoušela řadu svatebních šatů a prozradila termín veselky
SportyŽivě
dnes, 13:55
3 min
Nakrájejte cibuli a posypte hořčicí. Housenky i slimáci zahradu raději obejdou, než aby riskovali setkání s touto pastí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 13:55
2 min
Šulc přiznal, co stojí za jeho zkaženým přestupem z Lyonu. S portugalským pasem by se prý prodával lépe
SportyŽivě
dnes, 13:55
3 min
Denia poprvé svolal české fotbalisty a na Strahově bylo narváno. Krejčí v teniskách vzbudil mezi novináři otázky
SportyŽivě
dnes, 13:51
3 min
TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál
Borovan.cz
dnes, 13:50
2 min
Reklama
Pardubice mají přesilovku jako stroj a Liberec nedává góly. Dvanáct momentů, které odhalily pravou tvář extraligy po třech kolech
SportyŽivě
dnes, 13:49
4 min
Eurostat: Nafta v srpnu v Česku zdražila o 14,3 procenta, nejvíce z celé EU
HN.cz
dnes, 13:43
Cuketové karbanátky bez masa, ale ne bez chuti: Jemné uvnitř a zlatavé navrch
Cooky.cz
dnes, 13:36
4 min
Babiš na Dnech NATO řešil, jak dlouho čekal. Topolánek vybuchl: „To je logistika, debile“
Inregion.cz
dnes, 13:33
5 min
Jeden hrnec, minimum nádobí a večeře, která nechutná jako rezignace: krémové orzo s rajčaty a kuřetem
Poudree.cz
dnes, 13:30
2 min
Reklama
Kontroly jízdenek nově zachytí video. KODIS vybaví revizory kamerami
Ostravská Drbna
dnes, 13:27
1 min
Deště doplnily vodu ve svrchních vrstvách půdy. V řekách sucho pokračuje
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:25
Marie Růžičková prosila z auta strýce, aby vydržel: stihla to, zemřel ve 12:06, druhá smrt za necelých devět měsíců
Centrum Extra: Sport
dnes, 13:24
2 min
Švestkový koláč se skořicí a ořechy: Voňavý podzimní recept, který zmizí ze stolu ještě teplý
Planeta zahrady
dnes, 13:23
3 min
Xiaomi prodává soundbar se subwooferem a RGB na stůl, v Česku pod 2 100 Kč: ušetří vám přesně jeden kabel
Centrum Extra: Mobil
dnes, 13:22
3 min
Reklama
Vysoké rafinerské marže jako důsledek napjaté situace. Analytici radí diverzifikovat zdroje
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:15
Řidičák končí 13 tisícům lidí v kraji. Výměnu zvládnou i z gauče
Hradecká Drbna
dnes, 13:15
1 min
Chytré hodinky umí běžcům zabránit v přetrénování, ale musíte vědět, na co se dívat. Sportovkyně prozradila svůj trik
Mobify.cz
dnes, 13:11
4 min
Hrála princeznu v pohádce, pak v pět ráno pozvracela taxikáře. Anna Kadeřávková se v Máme rádi Česko nešetřila
VIPživot.cz
dnes, 13:07
2 min
Xhaka přiznal, že si obstaral očkovací potvrzení: Švýcarsko bude čtyři zápasy bez kapitána a v říjnu ho čeká výslech
Centrum Extra: Sport
dnes, 13:06
3 min
Reklama
Druhá řada Země gangů je online. Dostojí návrat gangsterky zákulisnímu dramatu s Tomem Hardym?
Kinobox.cz
dnes, 13:05
2 min
Nosková - Boulterová 6:2. Vyrovnanou druhou sadu rozsoudí až tie-break
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 13:04
60 000 Kč/měsíc nástup hned po škole. I v nejchudších částech republiky tito zaměstnanci zoufale chybí
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
2 min
Stříbrný Anuloid před Slavií zůstane. Město chystá jeho odkup
Budějcká Drbna
dnes, 13:00
1 min
Ruská loď pálila po dánském vrtulníku. Rázná odpověď ze severu přišla vzápětí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:51
Reklama
Reklama
Evropu drží v šachu „Putinův mocný muž“. Reputaci drží malý stát
Tutanchamon možná leží jen v předsíni. Skryté komory za zdí mají provrtat kamery
Rodinná tragédie má další pokračování. Po smrti syna se bude dělit majetek Neckářových
Vědci udělali z obyčejné shiitake paměťovou součástku. Houba si „pamatuje“, co jí elektřina udělala předtím
Pijete kávu nebo čaj opravdu horké? Studie téměř milionu lidí ukázala trojnásobné riziko jednoho typu rakoviny
Reklama
Reklama