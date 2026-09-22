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Těžká zkouška pro Agátu Hanychovou: Sestra Kordula s ní přerušila kontakt

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Agáta Hanychová (41) a její mladší nevlastní sestra Kordula Stropnická (21) k sobě měly vždy blízko. Hanychová nyní ale přiznala, že se před nějakou dobou s Kordulou ošklivě pohádaly a vůbec mezi sebou nemluvily. Co se stalo?
Kordula Stropnická, Agáta Hanychová

Kordula Stropnická, Agáta Hanychová

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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