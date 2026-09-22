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Policie zná hlavní důvod, proč houbaři mizí v lese: jedna věta před odchodem zkrátila pátrání pod dvě a půl hodiny

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Zabloudit se dá i v lese, do kterého chodíte třicet let. Policie v Ústeckém kraji pojmenovala mechanismus, který za tím stojí, a regionální statistiky ukazují, že jde o stovky pátracích akcí ročně.
Policie zná hlavní důvod, proč houbaři mizí v lese: jedna věta před odchodem zkrátila pátrání pod dvě a půl hodiny

Policie zná hlavní důvod, proč houbaři mizí v lese: jedna věta před odchodem zkrátila pátrání pod dvě a půl hodiny

Zdroj: Foto: George Chernilevsky - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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