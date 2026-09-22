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Z kila rajčat zbude sotva 200 gramů chipsů: spočítali jsme, kdy se domácí sušička opravdu vyplatí a kdy ne

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Dvanáct hodin v sušičce odpaří z rajčat 80 až 95 procent vody a na sítech zůstane tenká křupavá destička se vší chutí původního plodu. Samotné sušení zvládne kdokoliv, kdo umí krájet. Zajímavější je otázka, kolik taková zásoba doopravdy stojí.
Z kila rajčat zbude sotva 200 gramů chipsů: spočítali jsme, kdy se domácí sušička opravdu vyplatí a kdy ne

Z kila rajčat zbude sotva 200 gramů chipsů: spočítali jsme, kdy se domácí sušička opravdu vyplatí a kdy ne

Zdroj: Foto: Originally uploaded by Latch (Transferred by Szymon Żywicki) - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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