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Skončil druhý na světě a vydělal 5,4 milionu dolarů: bývalý lakýrník z Třince dnes hraje jen levnější turnaje

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V listopadu 2011 seděl pětatřicetiletý muž z Třince u finálového stolu nejprestižnějšího pokerového turnaje planety a proti sobě měl jediného soupeře, Němce Piuse Heinze. Jejich souboj trval přes šest hodin. Zajímavější než samotná výhra je ale to, co s penězi Martin Staszko udělal za dalších čtrnáct let.
Skončil druhý na světě a vydělal 5,4 milionu dolarů: bývalý lakýrník z Třince dnes hraje jen levnější turnaje

Skončil druhý na světě a vydělal 5,4 milionu dolarů: bývalý lakýrník z Třince dnes hraje jen levnější turnaje

Zdroj: Foto: Jocelyn Saurini from Las Vegas, USA - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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