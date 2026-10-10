Mech steče ze střechy jako voda. Stačí ho postříkat přípravkem za 150 Kč

Když kořínky prorůstají až do krytiny
Mechům stačí k životu minimum. Nepotřebují půdu, vystačí si s prachem usazeným na hrubém povrchu. Daří se jim všude, kde je vlhko a stín – typicky na severních částech střechy nebo tam, kde ji zastíní okolní stromy. Největší problém bývá u střech s malým sklonem, protože dešťová voda z nich pomalu stéká a nečistoty se hromadí.
Když už se mech plně rozroste, oprava střechy vás může stát desítky tisíc korun. Proto je důležité jednat včas, než kořínky napáchají nevratné škody.
Kartáč a špachtle nestačí
Někdo se vyzbrojí kartáčem, vyleze na střechu a začne mechanicky drhnout. Ručním čištěním ale odstraníte jen zelenou povrchovou vrstvu, zatímco kořínky zůstanou hluboko v krytině a brzy znovu vyraší. Navíc je to zdlouhavá a u vyšších nebo strmých střech i nebezpečná práce.
Podobně funguje i vysokotlaký čistič. Proud vody smetne viditelný porost, ale kořínky ve spárách přežijí. Pokud se vám mech po pár týdnech vrátí, budete muset sáhnout po jiném řešení. Vysokotlaký čistič je ekologicky nejšetrnější varianta, ale účinná jen u čerstvého, mělkého porostu.
Upozornění: Práci ve výškách vždy svěřte odborné firmě s patřičným zabezpečením. Svépomocí můžete čistit jen nízké přístřešky nebo ploché střechy. Vždy používejte protiskluzovou obuv a nepracujte za vlhka, kdy je povrch kluzký.
Modrá skalice za sto padesát korun
Nejúčinnější způsob, jak mech zlikvidovat i s kořínky, je chemický postřik roztokem modré skalice. Z chemického hlediska jde o síran měďnatý, který se prodává v půlkilových baleních za zhruba 150 korun.
Příprava je jednoduchá: smíchejte 10 až 20 gramů modré skalice na litr vody, nalijte do postřikovače a nastříkejte na zarostlou střechu. Mechy během krátké doby odumřou a kořínky se rozpadnou. Proces je rychlý a účinný.
Modrá skalice se běžně používá i jako měďnaté hnojivo pro trávníky – v malých dávkách obohacuje půdu a brání růstu mechů. Silnější koncentrace ale rostliny zabíjí, což je přesně to, co na střeše potřebujete.
Pozor na galvanickou korozi: Modrá skalice nesmí přijít do styku s oplechováním či okapy z pozinkovaného plechu nebo titanzinku. Měď s těmito kovy reaguje a způsobuje jejich extrémně rychlou korozi.
Bezpečnost a ochrana zahrady
Síran měďnatý je toxická látka, která by se neměla dostat do styku s kůží a očima. Při aplikaci proto noste ochranný oděv, rukavice a brýle. Dejte pozor, abyste roztokem nepostříkali okolní rostliny – větší množství mědi je pro ně smrtelné a z půdy se jen těžko odbourává.
Dešťová voda stékající po ošetřené střeše do okapů bude tři měsíce kontaminovaná mědí. Nepoužívejte ji na zalévání zahrady, jinak riskujete poškození vegetace.
Tip na závěr: Pro dlouhodobou prevenci růstu mechů, lišejníků a plísní ošetřete střechu impregnačním přípravkem, který ji zároveň ochrání před UV zářením a výkvěty. Vždy volte přípravek podle typu krytiny a aplikaci svěřte odborníkům – jen tak máte jistotu, že impregnace splní účel, aniž by střechu poškodila.
Zdroje článku: ceskykutil.cz, dumazahrada.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková