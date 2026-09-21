Senioři tvoří 27 procent obětí nehod, na kole a jako chodci téměř polovinu

Projekt Senior bez nehod na to odpovídá pátým ročníkem a novou formou edukace: interaktivním filmem Případ ztraceného elektrokola, ve kterém diváci hlasováním rozhodují, jak příběh pokračuje. Projekt je financován z Fondu zábrany škod (FZŠ) České kanceláře pojistitelů (ČKP).
SENIOŘI NEJEZDÍ RYCHLE, ALE NEHODA JE PRO NĚ NEBEZPEČNĚJŠÍ
Riziko, že senior nehodu nepřežije, je ve věku 65 až 74 let dvojnásobné a nad 74 let šestnáctinásobné oproti lidem ve věku 30 až 49 let (Centrum dopravního výzkumu). Příčinou není styl jízdy: nepřiměřená rychlost stojí za 10 % nehod zaviněných řidiči nad 65 let, u řidičů do 30 let je to 30 % (Portál nehod ČKP). Senioři chybují jinde - v nedání přednosti (21 % nehod) a v odhadu situace na přechodu nebo v křižovatce. Zkušenost tedy zůstává jejich výhodou, zranitelnější tělo ale hůř nese následky.
Strategie BESIP proto řadí seniory a starší řidiče mezi ukazatele, kde se cíle neplní. Vinou řidičů nad 65 let zemřelo v roce 2025 celkem 66 lidí, o devět více než rok předtím, a za pět let je to o 29 % nad předpokladem Strategie BESIP. Rychle roste také nehodovost na elektrokolech: z 426 nehod v roce 2023 na 863 v roce 2025. Elektrokola a elektrokoloběžky se v roce 2025 podílely na 38,4 % usmrcených cyklistů.
„Čísla za rok 2025 jsou u seniorů jednou z mála oblastí, kde jdeme proti trendu. Celkově bylo loni usmrcených nejméně od roku 1961, u starších řidičů jako viníků ale počet obětí opět vzrostl. Proto ve Strategii výslovně doporučujeme zesílit prevenci pro seniorní řidiče a věnovat se elektromobilitě - přesně to Senior bez nehod dělá.“ Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
„Typická vážná nehoda seniora není o rychlosti. Je to křižovatka, kde řidič špatně odhadne vzdálenost přijíždějícího auta, nebo přechod, na který chodec vstoupí těsně před vozidlo. Obojí se dá natrénovat, a proto má smysl seniorům ukazovat konkrétní situace, ne jen čísla.“ plk. Mgr. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie Policie ČR.
CO MÁ SENIOR UMĚT
Strategie BESIP 2021-2030 i priority Fondu zábrany škod pro rok 2027 pojmenovávají u seniorů čtyři role a u každé konkrétní dovednost. Senior bez nehod z nich staví obsah filmu i navazující diskuze:
• Řidič: přednost v křižovatce, odhad rychlosti protijedoucích vozidel, reakce na vjetí do protisměru na dálnici, vliv léků a zdravotního stavu. Od roku 2026 platí první povinná lékařská prohlídka v 70 letech a dále každé dva roky.
• Chodec: viditelnost a přecházení. V tmavém oblečení řidič chodce vidí na 18 metrů, s reflexní páskou na 200 metrů. Tramvaj má přednost i na přechodu.
• Cyklista a uživatel elektrokola: přilba, kterou v roce 2025 používalo jen 57 % dospělých cyklistů, rozdíl v rychlosti a brzdné dráze elektrokola, zabezpečení kola.
• Cestující v MHD: nástup, držení, přecházení za stojícím autobusem nebo tramvají.
DETEKTIVKA, VE KTERÉ DIVÁCI ROZHODUJÍ O DĚJI
Osm let projekt pracoval s divadelním představením. Od pátého ročníku přešel na film Případ ztraceného elektrokola, interaktivní detektivní komedii s Janem Čenským, Danou Batulkovou a Jiřím Štědroněm. Na klíčových místech se děj zastaví a publikum hlasuje, jak mají postavy pokračovat - zda vstoupit na přechod, jak se zachovat v protisměru nebo kam vyrazit po ztraceném kole. Každou volbu následuje krátký výklad odborníka a moderovaná diskuze. Diváci si tak rozhodnutí vyzkoušejí sami, místo aby je slyšeli z pódia.
„Osm let jsme dělali divadlo a fungovalo to. Film jsme zvolili proto, že nás pustí hlouběji do příběhu. Když divák sám hlasuje, jestli má postava vstoupit na přechod, a pak vidí, co jeho volba způsobila, zapamatuje si to líp než jakoukoli statistiku," vysvětluje Jan Slováček, autor projektu Senior bez nehod.
„Hraju chlapa, který má za sebou čtyřicet let za volantem a je přesvědčený, že ho nic nepřekvapí. Přesně takových lidí sedí v sále většina, i proto se u té detektivky baví i něco naučí," říká herec Jan Čenský.
ZÁKLADNÍ FAKTA
• 602 usmrcených seniorů 65+ v letech 2021-2025, tj. 27 % všech obětí; předpoklad Strategie BESIP byl 496 (Ministerstvo dopravy, Informace o plnění Strategie BESIP v roce 2025, data Policie ČR).
• Senioři tvoří 40 % usmrcených chodců (151 z 377) a 44 % usmrcených cyklistů (91 z 208) za období 2021-2025 (tamtéž).
• Vinou řidičů nad 65 let zemřelo v roce 2025 celkem 66 osob, v roce 2024 to bylo 57 (tamtéž).
• Nehody na elektrokolech: 426 (2023), 629 (2024), 863 (2025). Elektrokola a elektrokoloběžky se v roce 2025 podílely na 38,4 % usmrcených cyklistů (tamtéž).
• Riziko úmrtí při nehodě je 2x vyšší ve věku 65-74 let a 16x vyšší nad 74 let oproti věku 30-49 let (Centrum dopravního výzkumu).
• Senior bez nehod funguje od roku 2018, oslovil přes 72 tisíc seniorů a v roce 2022 získal druhé místo v soutěži Evropské komise Excellence in Road Safety Awards.
JAK SE ZÚČASTNIT
Veřejné projekce filmu Případ ztraceného elektrokola jsou zdarma. Termíny, rezervace míst a objednávka představení pro obce, kluby seniorů a knihovny: seniorbeznehod.cz. Podklady pro média včetně grafů, fotografií z filmu a traileru poskytne tiskový mluvčí.
O PROJEKTU
Senior bez nehod je celorepublikový dlouhodobý preventivní program, který od roku 2018 zvyšuje bezpečnost seniorů v silničním provozu. Přímo oslovil přes 72 tisíc seniorů a v roce 2022 byl zařazen mezi nejlepší projekty Evropské unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Po osmi letech divadelních představení projekt komunikuje formou interaktivního filmového edukačního představení, kde diváci hlasováním rozhodují o ději - v hlavních rolích s Janem Čenským, Danou Batulkovou a Jiřím Štědroněm. Projekt je odborně garantován klíčovými institucemi v oblasti dopravní bezpečnosti a je financován z Fondu zábrany škod ČKP.