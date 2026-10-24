Kvíz pro znalce československých seriálů: Vaším úkolem je vybrat herce, kteří do 10 klasik vůbec nepatří

Připravili jsme kvíz pro všechny, kdo si myslí, že mají obsazení starých československých seriálů v malíku. Tentokrát ale nepomohou fotografie ani slavné hlášky. V každé otázce bude potřeba poznat herce, který do daného seriálu vůbec nepatří.
Československé seriály mají své nezaměnitelné kouzlo. Stačí zaslechnout pár tónů z úvodní znělky a mnohým z nás se okamžitě vybaví oblíbené postavy, nezapomenutelné hlášky i herci, kteří se stali součástí televizní historie. Chalupáři, Nemocnice na kraji města nebo třeba Sanitka se dodnes těší velké oblibě a jejich příběhy si rádi připomínají další generace diváků. V našem kvízu na In-Lifestyle budete muset vybrat jednoho herce, který v daném seriálu nevystupoval.
Seriály, u kterých seděly celé rodiny
Jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší televizní tvorby byl Vladimír Menšík. Charismatický herec a skvělý vypravěč se objevil v řadě seriálů, mezi nimiž nechyběly legendy jako například Arabela, Létající Čestmír nebo Návštěvníci. Jeho osobitý humor a nezaměnitelný projev dokázaly oživit nejrůznější postavy. Podobně výraznou stopu v seriálové tvorbě zanechali také Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová nebo Miloš Kopecký.
Každý seriál přitom měl své vlastní herecké obsazení, na které se dnes vzpomíná s nostalgií. V Chalupářích excelovali Jiří Sovák a Josef Kemr, Nemocnice na kraji města proslavila mimo jiné Ladislava Chudíka, Josefa Abrháma a Miloše Kopeckého a v Sanitce se diváci setkali s Jaromírem Hanzlíkem či Zlatou Adamovskou. Někteří herci se objevovali ve více televizních projektech, a tak se jejich tváře mohou v paměti snadno propojit i s nesprávným příběhem.
Kvíz z českého jazyka a častých chyb: Se všemi z 10 otázek si poradí jen bývalí jedničkáři
Na to se zaměří náš kvíz. V každé otázce najdete čtyři známá herecká jména, ale pouze tři z nich skutečně patří do uvedeného seriálu. Čtvrtý herec je tak trochu vetřelec. Dokážete odhalit všech deset nesprávně zařazených jmen, nebo vás některá otázka zaskočí? Ověřte si, jak dobře znáte oblíbené československé seriály!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, ČeskáTelevize, Wikipedie, Postavy.cz
Tento příspěvek Kvíz pro znalce československých seriálů: Úkolem je vybrat herce, kteří do 10 klasik vůbec nepatří byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.