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Kvíz pro znalce československých seriálů: Vaším úkolem je vybrat herce, kteří do 10 klasik vůbec nepatří

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Připravili jsme kvíz pro všechny, kdo si myslí, že mají obsazení starých československých seriálů v malíku. Tentokrát ale nepomohou fotografie ani slavné hlášky. V každé otázce bude potřeba poznat herce, který do daného seriálu vůbec nepatří.
Fotografie ze seriálu Malý pitaval z velkého města

Fotografie ze seriálu Malý pitaval z velkého města

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem) / Jaromír Komárek, Malý pitaval z velkého města
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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