Škubánky s mákem jako ze školní jídelny v domácím provedení z obyčejných surovin

Někdy se stane, že přijde chuť na sladký oběd, a my přemýšlíme, co skvělého a rychlého bychom mohli postavit na stůl. Anebo nám po obědě zůstanou vařené brambory a večer je chuť na něco teplého, obyčejného a přitom domácího, u nás většinou vyhrají bramborové škubánky s mákem. Patří k jídlům, která jsou levná, sytá a obejdou se bez dlouhého seznamu surovin. Brambory, hrubá mouka, máslo, mák, trochu cukru. Nejraději mám ten starší způsob přípravy, kdy se mouka nechá na horkých bramborách zapařit. Škubánky pak drží, ale nejsou tuhé, a na talíři se nerozsypou na kaši.
Na škubánkách je příjemné, že se kvůli nim nemusí
nic velkého plánovat. Vaří se z věcí, které bývají doma, někdy skoro mimochodem. V jedné domácnosti se zadělává z kila brambor a mouky jen trochu, jinde se jí přidá víc a hotové škubánky se ještě opečou na sádle nebo doplní tvarohem. Já nejčastěji dělám dávku ze 2 kg vařených brambor, 300 g hrubé mouky a 80 g másla. Je to poctivá rodinná mísa, žádná symbolická porce. A většinou se po ní jen zapráší.
Můj tip zní: Když se vám směs zdá řídká, nesypte do ní hned další mouku po hrstech. Nejdřív brambory pořádně odpařte. I pár lžic vody navíc dokáže těsto nepříjemně změnit. Recept na domácí bramborové škubánky s mákem
Doba přípravy: 35 minut Počet porcí: 5 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 2 kg vařených brambor 300 g hrubé mouky 80 g másla mletý mák podle chuti moučkový cukr podle chuti sůl na osolení vody na brambory Postup přípravy tradičních bramborových škubánků s mákem
1.
Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kusy a vložte do osolené vody. Vařte je doměkka, většinou to trvá kolem 15 až 20 minut, podle velikosti nakrájených kousků.
2. Uvařené
brambory slijte, trochu vody si ale odložte stranou. Hrnec vraťte ještě na mírný plamen a brambory krátce nechte odpařit. Nemají být vysušené, jen v nich nemá stát voda.
3. Brambory v hrnci nahrubo rozšťouchejte a rovnoměrně je zasypte
hrubou moukou. Vařečkou udělejte uprostřed otvor až ke dnu, přiklopte pokličkou a nechte mouku na horkých bramborách asi 5 minut zapařit. Potom směs pořádně propracujte
4. Vařečkou nebo šťouchadlem spojte
brambory a mouku do hladšího těsta. Pokud je moc tuhé, přidávejte po lžících trochu odložené bramborové vody. Jestli drží pohromadě dobře, už ji neřeďte. Zdroj: Vaření s Jančou, Připravte si bramborové těsto.
5. V malém rendlíku rozpusťte
máslo. Část nechte na závěrečné polití a část můžete vmíchat přímo do těsta, když chcete škubánky jemnější.
6. Lžící namáčenou v rozpuštěném
másle nebo v horké vodě vykrajujte z těsta jednotlivé škubánky. Dávejte je rovnou na talíře nebo do nahřáté mísy, aby zbytečně nechladly. Zdroj: Vaření s Jancou, Lžící vykrajujte z těsta jednotlivé škubánky.
7. Hotové škubánky posypte pořádnou vrstvou
mletého máku a podle chuti přidejte moučkový cukr. Nakonec je přelijte zbylým rozpuštěným máslem.
8. Podávejte hned, dokud jsou teplé a měkké. Čerstvé chutnají nejlépe. Když ale zůstanou, dají se druhý den krátce prohřát na pánvi a získají příjemně opečené okraje.
Ještě pár drobností, které se u škubánků hodí znát Na škubánky se víc hodí moučnější brambory. Vodnaté brambory těsto zbytečně zatíží a člověk pak obvykle přidává víc mouky, než by bylo potřeba. Mák s cukrem se dá promíchat předem, ale klidně je sypte zvlášť. U stolu si pak každý upraví sladkost podle sebe. Pro vydatnější talíř můžete navrch přidat trochu měkkého tvarohu. Tahle úprava patří k tradičním obměnám a k máku i máslu sedí velmi dobře. Škubánky vypadají skromně, jenže chuťově toho umí dost. Mák přidá výraznost, máslo je zjemní a dobře zapařená mouka zařídí, že těsto drží. Když se pracuje s opravdu horkými bramborami, pozná se to hned. Škubánky jsou měkké, vláčné, ale nerozjíždějí se po talíři.
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Zdroj a foto: autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Vaření s Jančou