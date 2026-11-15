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Škubánky s mákem jako ze školní jídelny v domácím provedení z obyčejných surovin

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Když zbydou vařené brambory od oběda a večer mám chuť na něco teplého a domácího, přijdou na řadu bramborové škubánky s mákem. Jsou levné, syté a překvapivě prosté. Stačí brambory, hrubá mouka, máslo, mák a trochu cukru. Mám ráda právě tenhle starý postup, kdy se mouka nechá na horkých bramborách zapařit, protože díky tomu jsou škubánky jemné a drží tvar.
Obrázek k receptu s názvem Když přijde chuť na sladký oběd, bramborové škubánky s mákem jsou na stole hned a jsou skvělé

Obrázek k receptu s názvem Když přijde chuť na sladký oběd, bramborové škubánky s mákem jsou na stole hned a jsou skvělé

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, Recept s názvem Když přijde chuť na sladký oběd, bramborové škubánky s mákem jsou na stole hned a jsou skvělé
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 01:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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