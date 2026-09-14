Kontaminaci na Šumavě bude řešit armáda. Aspoň se ukáže, jak je akční, řekl Babiš

Minulý týden premiér uvedl, že zadal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci chemikálií, které se v lokalitě nalezly. „Zakázku jsme rozhodli, že dostane naše armáda. Aspoň uvidíme, jak naše armáda je akční a jak je schopná. Jsme známý, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zůny,“ uvedl premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci.
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Igor Červený minulé úterý na tiskové konferenci oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. „Jde například o rtuť, arzen. Je tam i dioxin a furan. Jde o látky, které by v případě požárů, jako jsme zažili například v NP České Švýcarsko, vytvořily koktejl a novou látku na principu fosgenu. Navíc by tam mohlo dojít k výbuchu některých sudů jako takových a nevylučujeme, dle předešlého výzkumu, že se na místě nachází i nějaké válečná pyrotechnika,“ popisoval ministr minulý týden na tiskové konferenci. Podrobnosti jsme přinesli ZDE.
Sudy se zbytky chemických látek našel podle informací Plzeňské Drbny v roce 2023 jeden z obyvatel Prášil, který se v lokalitě často pohybuje s detektorem kovů a na nález upozornil příslušné úřady.
Sanace za 192 milionů korun by měla začít příští týden a potrvá do června 2028. Téma kontaminace na Šumavě se dostalo i na pondělní jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Podle radního pro životní prostředí Petra Fišera (ANO) v areálu bývalého vojenského prostoru zasahovali hasiči v říjnu 2020. „Prostor byl zajištěn a předán správě národního parku, která za pomoci odborné firmy Dekonta nález dále řešila. Tehdy bylo konstatováno, že nevykazuje zvýšené nebezpečí," uvedl s tím, že v květnu 2023 se ve stejné lokalitě našly sudy s neznámými látkami s podezření na výskyt nebezpečných chemikálií. „Záležitost byla tehdy řešena jako havárie, bylo konstatováno akutní ohrožení podzemních vod," řekl Fišer.
Za účasti vodoprávního úřadu, hasičů, správy národního parku a firmy Dekonta tam začala sanace, která skončila 15. června 2023. Další postup se řešil s MŽP a hlavně s parkem, popisoval Fišer. Dekonta zpracovala v srpnu 2023 závěrečnou zprávu, která doporučovala další postup. „Protože ta havárie byla vyřešená a už se to bralo jenom jako kontaminované prostředí," upřesnil Fišer. Podle zprávy se měl zpracovat projekt sanačních prací pro celé území a sanace se měla neprodleně zahájit.
„Ještě mám od hasičů ze včerejška informaci, že nemají žádné mimořádné události v souvislosti se sanací,“ dodal Fišer. „V tuto chvíli to neřeší vodoprávní úřad a neřeší to ani Inspekce životního prostředí,“ uzavřel hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan (ANO).