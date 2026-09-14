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Kontaminaci na Šumavě bude řešit armáda. Aspoň se ukáže, jak je akční, řekl Babiš

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Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat Armáda ČR. V pondělí po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum a ve které má podíl kandidátka na primátorku Prahy za Motoristy Klára Sovová. Ona, firma i ministr souvislost odmítli.
Kontaminaci na Šumavě bude řešit armáda. Aspoň se ukáže, jak je akční, řekl Babiš

Kontaminaci na Šumavě bude řešit armáda. Aspoň se ukáže, jak je akční, řekl Babiš

Zdroj: Ministerstvo životního prostředá
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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