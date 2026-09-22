Jessica Chastain děsí děti. Neskutečná máma působí jako přitažlivě nepříjemný horor

Bela (Arabella Olivia) je malá holčička žijící ve spořádané středostavovské rodině. V jejím životě ale začne hrát roli nová maminka, která vypadá úplně stejně jako ta skutečná (Jessica Chastain). Jen je trochu zvláštní. Nepřirozeně se směje, ohýbá tělo do bizarních poloh a zřejmě chce fyzicky vstoupit do Belina srdce. Zoufalí rodiče brzy nevědí, jestli bojují s imaginární kamarádkou, přeludem nebo něčím mnohem fyzičtějším a zlověstnějším.
Co nám trailer ukazuje, svědčí spíše pro tu poslední možnost. Druhá máma se vynořuje odnikud, skládá se pod stůl a vyrábí portál z dětské atrakce. V traileru se dějí nepopiratelně nadpřirozené věci, největší hrůzu ale vzbuzuje díky hereckému výkonu Jessicy Chastain. Ta je v roli záhadné bytosti znepokojivá tím, jak se snaží působit přirozeně tak moc, až vypadá jako přesný opak přirozenosti. Strnulý úsměv během fyzicky nepříjemných situací, divný tlumený smích a dlouhé pauzy mezi řečí vytvářejí zneklidňující dojem.
Zároveň trailer pracuje s oblíbenými prvky komerčních hororů. Hrdiny jsou všední lidé, kteří se střetnou s něčím, co nelze plně pochopit. Jejich hrůza pak pramení z toho, jak titulní monstrum narušuje běžnou realitu. Zároveň navozuje paranoidní dojem tím, že přebírá podobu přítomné matky, čímž mají malá hrdinka i divák větší zmatek v tom, čemu a komu věřit.
Snímek je adaptací románu Joshe Malermana, autora románu V pasti. Kniha Incidents Around the House je vyprávěna Belou a její síla tkví hlavně v tom, že události sledujeme z dětské perspektivy. Tomu odpovídá i výstavba knihy. Odstavce se skoro neoddělují a přímou řeč neoznačují uvozovky. Zkrátka, jako by to vyprávělo malé dítě.
U filmu trailer nic podobného nenaznačuje, nicméně už teď to vypadá, že změn oproti předloze bude víc. V každém případě působí Neskutečná máma jako kvalitní mainstreamový horor se silnými výrazovými prostředky. Režíruje Rob Savage, režisér výborného covidového hororu Host a kingovského Kostlivce. Neskutečnou mámu uvidíme v kinech 29. října.
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Zdroj: Blumhouse Productions