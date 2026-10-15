Trapné vyhrožování bankám. Míč u hypoték je na straně Schillerové

Vysoké úrokové sazby hypoték představují aktuálně velkou nepříjemnost. Aktuálně se pohybují těsně pod 5 %. To rozhodně není dobrá zpráva pro nikoho. Pokud by člověk chtěl stavět nový objekt, případně rekonstruovat starý, nepochybně narazí. Přeplácet nehorázné peníze se nikomu nechce. Na politickém poli se pochopitelně hledá viník. Moc se to ale nedaří. Ministryně financí Alena Schillerová spílá především bankám. Ty ale s hypotékami moc neudělají. Míč je bohužel na straně vlády, konkrétně právě ministryně Schillerové.
Slibování levného bydlení už neřešme
Je to tak. Nemá smysl plakat na rozlitým mlékem. Hnutí ANO skutečně před volbami slibovalo hory i doly. Mezi těmi se nacházely i levné hypotéky. Už tehdy finanční mágové této strany museli jasně vědět, že tento závazek nesplní, protože ho nedokážou ovlivnit. Přesto slibovali, to je to nejhorší. Nyní Alena Schillerová hledá vinu všude jinde než u sebe samotné.
Banky mají v posledním roce na hypotékách nejnižší marže
Na tuto skutečnost je třeba upozornit předem. Vždyť konkurence funguje dokonale. Banky se dostaly pod tlak a snaží se alespoň něco vydělat. Chtěly by mít hrubou marži okolo 1 %. I to je ale poměrně málo, když v zahraničí mají banky kolem 1,5 %. Většinou se dostanou na 0,5 %, což jim stoprocentně nevynese potřebný kapitál, který by jim stačil k pokrytí nákladů na riziko, provoz úvěrů, distribuci a tak dále. Banky prostě musí sázet na dlouhodobou spolupráci s klienty.
Jak pomáhá stát? Prazvláštně, spíše kontraproduktivně
Státní dluhopisy, které Alena Schillerová vydává se sazbou více než 5 % situaci nezjednoduší. Ba naopak. Jestliže bude pokračovat prodej takovýchto dluhopisů a další zadlužování naší země, rozhodně nelze počítat s tím, že se hypoteční sazby dostanou pod 5 %. Naopak, nejspíše budou stoupat až k závratným 6 %. Paní ministryně to má ve svých rukou. A uvalení sektorové daně na banky? Další hluboký nesmysl. Tím by se sazby hypoték katapultovaly ještě výš.
Tip: Levnější hypotéky, život. Nic není, ale vysmívání se voličům je zbytečné.
Za zdražení hypoték může i zastropování poplatku za refinancování hypoték jinde mimo fixaci
S touto super záležitostí přišla právě minulá vláda Andreje Babiše. Při delších fixacích to hypotéky zdražuje logicky také. Vymlouvání se ministryně financí není na místě stejně tak jako svalování viny na banky.
Zdroje info: Autor, X, https://www.cnb.cz/arad/#/cs/home, https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/boxy-a-clanky/Refixace-a-refinancovani-hypotek-a-jejich-dopady-do-struktury-vydaju-domacnosti/
Alena Schillerová: Náhledové foto Alena Schillerová/Meta
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