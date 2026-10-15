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Trapné vyhrožování bankám. Míč u hypoték je na straně Schillerové

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Dennívýzva
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Vysoké úrokové sazby hypoték představují aktuálně velkou nepříjemnost. Aktuálně se pohybují těsně pod 5 %. To rozhodně není dobrá zpráva pro nikoho. Pokud by člověk chtěl stavět nový objekt, případně rekonstruovat starý, nepochybně narazí. Přeplácet nehorázné peníze se nikomu nechce. Na politickém poli se pochopitelně hledá viník. Moc se to ale nedaří. Ministryně financí Alena Schillerová spílá především bankám. Ty ale s hypotékami moc neudělají. Míč je bohužel na straně vlády, konkrétně právě ministryně Schillerové.
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Zdroj: Alena Schillerová/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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