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Mikrovlnky pomalu mizí z kuchyní: Všichni se vracejí k tomuhle spotřebiči z 50. letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Po mikrovlnné troubě sahá většina z nás bez přemýšlení, kdykoli je potřeba […]
Mikrovlnky pomalu mizí z kuchyní: Všichni se vracejí k tomuhle spotřebiči z 50. let
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 26.10.2026 11:04
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