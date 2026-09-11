Fury láká Usyka na třetí zápas. Chystá nabídku, kterou prý neodmítnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fury láká Usyka na třetí zápas. Chystá nabídku, kterou prý neodmítne
Machmud Muradov bude 29. prosince headlinerem jubilejní stovky v O2 areně. Soupeře mu ale nevybere...
Moses Itauma vedl po osmi kolech na všech třech kartách rozhodčích. V devátém kole ho odnášeli na nosítkách.
Razhabali Šajdullajev v Ósace obhájil pás RIZIN a zároveň získal titul PFL, obojí v jednom zápase. Podle...
OKTAGON nechal diváky hlasovat o tom, s kým půjde Makhmud Muradov do klece na jubilejním stém turnaji....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →