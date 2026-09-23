Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Fotbalové hody jsou tady. Liga národů slibuje drsné bitvy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liga národů a její nová sezóna nabídne divákům desítky přímých přenosů. Na obrazovky se vrací úřadující mistři světa i zklamaní medailisté z léta.
UEFA medaile pro vítěze

UEFA medaile pro vítěze

Zdroj: FOTO:Tkotw12, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z V Telce
Love Island opouští dvě dívky. Adriana odmítla všechny muže a Zorka otevřela tajemnou Secret Garden
Love Island opouští dvě dívky. Adriana odmítla všechny muže a Zorka otevřela tajemnou Secret Garden
Středeční díl Ulice: Ostrá hádka plná výčitek, Ája se prořekne ohledně Soni, stěhování a obavy z Kokešovy reakce
Středeční díl Ulice: Ostrá hádka plná výčitek, Ája se prořekne ohledně Soni, stěhování a obavy z Kokešovy reakce

Středeční Ulice přinese velké stěhování i obavy z reakce Adama Kokeše. Ája se prořekne před Jirkou ohledně...

Ano, šéfe 5. díl: V Rabínově šenku podádají vepřové. Následuje tvrdá kritika a zpackaný zátěžový test
Ano, šéfe 5. díl: V Rabínově šenku podádají vepřové. Následuje tvrdá kritika a zpackaný zátěžový test

Zdeněk Pohlreich s Ano, šéfe! navštívil restauraci v boskovické židovské čtvrti. Podnik se potýká s absencí...

Texaský masakr motorovou pilou 3D: Daddario chtěla odhalit hruď, Leatherface se izoloval a věk hrdinky nedával smysl
Texaský masakr motorovou pilou 3D: Daddario chtěla odhalit hruď, Leatherface se izoloval a věk hrdinky nedával smysl

Natáčení snímku Texaský masakr motorovou pilou 3D provázela cílená samota dvoumetrového herce i návrh...

Smrt stopařek: Představitel Charváta měl problémy s násilnými scénami a příběh prošel oproti skutečnému případu změnami
Smrt stopařek: Představitel Charváta měl problémy s násilnými scénami a příběh prošel oproti skutečnému případu změnami

Kriminální thriller Smrt stopařek vychází ze skutečného případu. Natáčení provázely dabingové výměny i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.