EU schválila podivnou změnu. Takové rozhodnutí nečekali ani experti

Představte si, že vedete velkou továrnu a každý rok musíte splnit přísný ekologický limit. Pokud selžete byť o gram, přijde vám účet na stovky milionů eur. Přesně v takové situaci se nacházely evropské automobilky – až dosud. Brusel ale právě změnil přístup způsobem, který řada analytiků nepředpokládala.
Nově schválená úprava přináší výrobcům vozidel něco, co v regulačním prostředí EU nebývá zvykem: prostor k dechu. Místo tvrdého vyúčtování po každých dvanácti měsících dostanou koncerny tříletý manévrovací prostor. Slabší rok už automaticky neznamená finanční katastrofu, pokud dokážou propad vykompenzovat v následujícím období.
Jak funguje nový systém odložených sankcí
Mechanismus schválený Evropským parlamentem a Radou EU v červnu 2025 (oficiálně jako nařízení 2025/1214) zavádí princip takzvaného banking and borrowing – ukládání a vypůjčování emisních kreditů. Pro roky 2025 až 2027 to znamená zásadní změnu pravidel.
Evropská komise nebude kontrolovat plnění limitů každý rok zvlášť. Místo toho na konci celého cyklu spočítá vážený průměr emisí každé značky, přičemž zohlední celkový počet registrovaných vozů v jednotlivých letech. Teprve tento výsledek rozhodne, zda automobilka dostane pokutu, nebo ne.
Konkrétní emisní cíle zůstávají v platnosti: 93,6 gramu CO₂ na kilometr u osobních aut a 153,9 g/km u dodávek. Každý výrobce má ovšem svůj individuální limit upravený podle parametrů flotily, například podle průměrné hmotnosti vozů, které prodává.
Pokud koncern v roce 2025 stanovený strop překročil, má až do konce roku 2027 čas rozdíl dohnat. Může to udělat třemi způsoby: navýšit prodeje bateriových elektromobilů, snížit emise u klasických spalovacích motorů, nebo přeskupit celou modelovou nabídku směrem k čistším verzím.
Pokuty nikam nezmizely, jen čekají na konečné vyúčtování
Neznamená to ale, že by Brusel automobilkám odpustil. Sankce zůstávají stejně tvrdé jako dřív. Pokud značka ani po zprůměrování tříletého období svému limitu nevyhoví, zaplatí 95 eur za každý gram CO₂ nad cíl – a to za každé nově registrované vozidlo.
Pro ilustraci: finanční ředitel koncernu Volkswagen Arno Antlitz veřejně uvedl, že firma počítá s emisními náklady ve výši 400 až 500 milionů eur ročně. Za celé tříleté období by tak celková suma mohla dosáhnout až 1,5 miliardy eur. Vedení VW to prezentovalo jako kalkulované obchodní rozhodnutí – podle jejich analýzy je finančně výhodnější zaplatit pokuty, než uměle navyšovat prodeje elektromobilů na úkor ziskových marží.
Definitivní zúčtování proběhne až po uzavření roku 2027. Do té doby mají výrobci sankce pouze odložené, nikoliv zrušené.
Trh reaguje: elektromobily posilují, spalovací motory ustupují
Čísla z prvních měsíců roku 2026 naznačují, že automobilky tlak Bruselu berou vážně. Průměrné emise nových vozů v EU, Norsku a na Islandu klesly v roce 2025 na 96,7 gramu CO₂ na kilometr – meziroční pokles o rovných deset gramů.
Klíčovou roli v tomto posunu hraje zrychlující nástup elektřiny. V prvním pololetí letošního roku tvořily bateriové elektromobily již 20,7 procenta nových registrací v Evropské unii, zatímco o rok dříve to bylo jen 15,6 procenta. Naopak čistě benzinové a naftové motory poprvé v historii klesly pod hranici 30 procent celkového trhu.
Zda tato strategie automobilkám postačí k tomu, aby se na konci roku 2027 vyhnuly obřím pokutám, ukáže až vývoj v příštích měsících. Tříleté překlenovací období jim ale dává reálný prostor reagovat na poptávku zákazníků bez nutnosti okamžitých likvidačních plateb. Brusel tentokrát vsadil na pragmatismus – a automobilky dostanou čas dokázat, že to nebyla chyba.
Zdroje článku: techbyte.sk, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský