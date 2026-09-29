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EU chce vrátit výrobu aut do Evropy. Pravidla „Made in EU“ ale mohou zvýšit náklady

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Evropská komise chce podpořit evropský průmysl tím, že ve veřejných zakázkách zvýhodní výrobky z EU. Návrh pravidel...
EU chce vrátit výrobu aut do Evropy. Pravidla „Made in EU“ ale mohou zvýšit náklady

EU chce vrátit výrobu aut do Evropy. Pravidla „Made in EU“ ale mohou zvýšit náklady

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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