Družička na svatbě vtipkovala na účet nevěstiny sestry. Ta vstala a odešla uprostřed hostiny, aniž se ohlédla

Zasnoubené páry si přejí, aby jejich svatební den byl dokonalý. Chtějí svoje štěstí i lásku sdílet se svými nejbližšími. Někdy ale stačí maličkost a
plány se zhroutí jako domeček z karet. Své o tom ví čtenářka DámskéhoDeníku Laura K. z Mostu. „Samotný obřad byl krásný a dojemný. Proběhl prostě bez chybičky, ale pak přišla pohroma, která mi svatbu zkazila,“ napsala nám do redakce. Při proslovu družička zavtipkovala
Původně se celý svatební den zdál být zalitý sluncem. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo něco přihodit.
„Měli jsme obřad v kostele, kde byli naši rodiče, příbuzní a přátelé. uvedla paní Laura s tím, že ji ani na vteřinu nenapadlo, že by snad hostina měla mít jiný průběh. Za družičku mi šla moje nejlepší kamarádka Iveta a sestra Jana. Všechno bylo prostě perfektní. Byla jsem šťastná,“
Svatebčané se přesunuli na hostinu do nedalekého penzionu. Právě tam došlo k incidentu, který novomanželům zkazil zbytek jejich velkého dne.
„Stalo se to poté, co svěřila se čtenářka. došlo na proslovy a slova se zhostila moje hlavní družička Iveta. Byla docela vtipná. Jenže si mimo jiné dovolila trochu zažertovat na účet mé sestry, že je černá ovce rodiny, a byl oheň na střeše,“ Sestra se cítila zraněná a ponížená
V průběhu proslovu družičky se svatební hosté zasmáli. Jenže nevěstině sestře Janě nepřišel ani trochu vtipný. Rozhodla se, že ho nebude poslouchat. Vstala a utekla, což neuniklo ničí pozornosti.
„Překvapilo mě to. vypráví paní Laura s tím, že své sestře vysvětlovala, že šlo jen o nevinný vtip, který nic neznamenal. Bylo to ale marné. Šla jsem pak za ní, aby mi řekla, co se děje. Tvrdila, že ji Iveta nechutně ponížila a cítí se kvůli tomu špatně,“ Zdroj fotografie: Depositphotos
Nevěstina sestra se na svatbu už nevrátila. Byla prý příliš rozrušená a cítila se zraněná.
„Naši rodiče měli pro její reakci pochopení. Já jsem na ni ale byla naštvaná a pořád ještě jsem. Zbytečně to hrotila. Zachovala se jako sobec a napsala čtenářka s tím, že si se sestrou později promluvila. vůbec ji nezajímalo, že tím ničí můj velký den,“ „Vyčetla mi, že jsem se jí nezastala, a řekla, že od Ivety očekává omluvu. To mi hlava nebere,“ dodala na závěr paní Laura.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník