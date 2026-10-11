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Rohlík za korunu dvacet, bůček za šedesát. Žena našla leták z roku 1999 a lidem se z těch cen chce brečet

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Pohled na ceny potravin oblíbeného polského řetězce Biedronka ženu málem dohnal k slzám. V porovnání s aktuálními cenami by do pláče bylo nejednomu z nás.
Rohlík za korunu dvacet, bůček za šedesát. Žena našla leták z roku 1999 a lidem se z těch cen chce brečet

Rohlík za korunu dvacet, bůček za šedesát. Žena našla leták z roku 1999 a lidem se z těch cen chce brečet

Zdroj: Foto: pexels.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:56

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