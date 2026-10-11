Rohlík za korunu dvacet, bůček za šedesát. Žena našla leták z roku 1999 a lidem se z těch cen chce brečet

Žijeme v době, kdy svět zasáhla ekonomická krize, která má za následek nemalé zdražování všeho potřebného. Zdražování stavebních materiálů, pohonných hmot, daní a všeho kolem nás. Nejvíce však vnímáme vysoké ceny potravin.
Do Polska za výhodnějšími cenami?
Posledních pár let je u velké části Čechů v oblibě nakupování v sousedním Polsku. V porovnání s cenami u nás
jsou nákupy u našich sousedů ekonomicky výhodnější. Naši sousedé mají ceny nižší za mnohdy i kvalitnější výrobky. Avšak i naši sousedé jsou za posledních 20 let svědky nemalého zdražování potravin.
Čechy i Poláky oblíbený nákupní řetězec Biedronka pravidelně vydává letáky s aktuálními výhodnými nabídkami, slevami a akcemi na zboží, které nabízí.
Při pohledu na vývoj cen se nám může zamotat hlava. Tak jako u nás i v sousedním Polsku byly platy v roce 1999 podstatně nižší, než je tomu dnes. I přes tento fakt se nám tehdejší ceny mohou zdát nereálné. Jak se změnily ceny potravin v průběhu 20 let?
Obchodní řetězec Biedronka má své webové stránky, díky nimž se můžeme podívat zpátky do minulosti. Výjimkou ale nebyly ani
tištěné letáky. Jeden takový po letech objevila i jedna žena, které se při pohledu na dřívější ceny málem draly slzy do očí, píše web Lelum.
Jak se pohybovaly ceny tehdy a jaký je jejich nárůst? Lidmi velmi oblíbený margarín Rama 500 g tehdy stál 3,59 zlotých, dnes jej pořídíte bez akce za téměř 10 zlotých.
V českých korunách je tehdejší cena 31,34 Kč a dnešní 59,3 Kč. Kurz zlotého ku koruně byl v roce 1999 1 PLZ – 8,729 Kč a dnes 1 PLZ – 5,93 Kč. Koruna tedy proti zlotému zvedla svou cenu. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay
Velmi rapidní nárůst je znát na většině potravin, ale i na spotřebním zboží, jako jsou kosmetika nebo potřeby pro novorozence. V roce 1999
balení plenek Huggies 38 ks přišlo na 23,99 PLZ, což bylo necelých 210 Kč. Dnešní cena je několikanásobně vyšší, informuje web Finance. Zdražování lidi vytáčí
Nárůst cen je každodenním tématem i v České republice. Například rohlík stál v roce 1999 1,18 Kč/ks.
Dnešní cena se pohybuje kolem 3-9 Kč, kde na ceně závisí velikost i výrobce rohlíku. Tehdy si milovníci vepřového pečeného bůčku vychutnávali oblíbenou pochutinu za cenu 59,96 Kč/kg. Při dnešní ceně téměř 200 Kč/kg nejednoho labužníka přechází chuť.
Na zdražování potravin má velký podíl i zdražování
PHM. V roce 1999 jste si natankovali litr Naturalu 95 za teď téměř neuvěřitelných 23,12 Kč, majitelé Dieslových motorů pak naftu za 18,99 Kč. Což je velký rozdíl oproti dnešním cenám. Není se čemu divit, že je lidem ze současných cen do breku.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník