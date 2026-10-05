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Dřív byla v každé koupelně. Teď za ni sběratelé vyplácejí do 5 000 – 12 000 Kč

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Dennívýzva
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Možná jste ho jako děti obdivovali na toaletním stolku své prababičky. Nádherně broušené sklo, které vonělo drahým pudrem a francouzským parfémem, tehdy ztělesňovalo vrchol elegance první republiky. Dnes se tyto zapomenuté skleněné soupravy stávají obrovským hitem aukčních síní. Pokud doma v krabici na půdě schováváte kompletní sadu s flakonem a dózičkami, můžete za ni od sběratelů dostat nečekaně vysokou sumu na ruku.
Dřív byla v každé koupelně. Teď za ni sběratelé vyplácejí do 5 000 – 12 000 Kč

Dřív byla v každé koupelně. Teď za ni sběratelé vyplácejí do 5 000 – 12 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:30

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