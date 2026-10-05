Dřív byla v každé koupelně. Teď za ni sběratelé vyplácejí do 5 000 – 12 000 Kč

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Jde o ikonické toaletní sady z dílny sklářské rafinerie Karl Palda z Nového Boru (tehdejší Haidy). Tyto soupravy, které obvykle obsahovaly tři až pět dílů – od flakonu na parfém s rozprašovacím balonkem přes dózu na pudr až po flakon na kolínskou – byly ozdobou ložnic zámožnějších dam. Na rozdíl od mýtů, které tvrdí, že tyto sady byly v každé obyčejné koupelně, šlo ve své době o luxusní, ručně broušené a malované zboží pro náročnou klientelu. Pohled na jejich geometrické tvary a hru světla v barevném skle dodnes bere dech a okamžitě nás přenáší do éry elegantních salonů první republiky.
Příběh sklářské geniality z Nového Boru
Historie firmy Karl Palda sahá až do roku 1888, ale její absolutní zlatá éra nastala v letech 1933 až 1938. Právě v tomto období se rafinerie odhodlala k radikálnímu kroku. Opustila tradiční secesní květinové vzory a vrhla se do víru tehdy nastupujícího stylu art deco. Spojením čirého, matovaného a barevného skla s černými, červenými či jantarovými lazurami vznikla umělecká díla s neuvěřitelně moderními geometrickými vzory. Tyto nadčasové kousky předběhly svou dobu a staly se symbolem československého sklářského umu, který obdivoval celý svět.
Detektivka na půdě: Jak poznat vzácný originál?
Ne každé staré sklo má stejnou hodnotu. Sběratelé u sad Karl Palda hledají především typické znaky vrcholného art deca – ostré geometrické linie, kontrastní barevné plochy a precizní ruční brus. Velmi důležitý je také stav. Kompletní sada bez oťuků a škrábanců je svatým grálem. Jak potvrzují odborníci na starožitnosti, zájem o tyto kousky neustále roste.
Sklářská firma Karl Palda z Nového Boru se zapsala do historie světového designu především v letech 1933 až 1938, kdy přešla na radikální, velmi moderní geometrické art deco vzory. Tyto toaletní soupravy byly exportovány do celého světa a dnes jsou vysoce ceněny zahraničními sběrateli, kteří za špičkové geometrické kusy platí výrazně vyšší částky než tuzemský trh.
Pokud tedy na dně krabice objevíte flakon s nepoškozeným sklem, držíte v ruce designové dědictví světového formátu.
Jaká je dnešní cena a kde tento poklad nejlépe zpeněžit?
Zatímco běžnější florální sady nebo neúplné sety se na českých aukčních portálech jako Aukro či Bazoš standardně prodávají za 1 000 až 3 000 Kč, u vzácných, kompletních geometrických sad v bezchybném stavu a s funkčním rozprašovačem může cena vystřelit k hranici 5 000 Kč, na zahraničních webech dokonce ještě výše. Často přitom stačí drobná investice do renovace. Pokud například u flakonu najdete zpuchřelý gumový balonek, stačí za stokorunu pořídit nový s textilním opletem a hodnota celé sady okamžitě stoupne.
Sběratelé na specializovaných fórech potvrzují, že najít dokonalý kousek je dnes vzácnost:
Tyhle sady jsou sice krásné, ale sehnat je v kompletním stavu bez oťuků je skoro zázrak. Většinou chybí zátky, nebo je sklo omlácené z toho, jak se to desítky let válelo někde v krabici. A ten gumový balonek u rozprašovače je vždycky na prach, ten se musí koupit nový.
Máte i vy doma na půdě nebo v sekretáři po babičce starý skleněný flakon či dózičku? Pečlivě je otřete a prohlédněte – možná se díváte na zapomenutý poklad z Nového Boru, který čeká na své znovuzrození v rukou nadšeného sběratele!
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová