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Drama do posledních vteřin. Kometa porazila Liberec 3:2 v prodloužení

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Hokejisté Brna zvítězili ve 12. kole extraligy nad Libercem 3:2 v prodloužení. O druhé výhře Komety po sobě rozhodl v čase 60:27 obránce Filip Král. Domácí po souboji sousedů v tabulce poskočili na deváté místo s 16 body.
Drama do posledních vteřin. Kometa porazila Liberec 3:2 v prodloužení

Drama do posledních vteřin. Kometa porazila Liberec 3:2 v prodloužení

Zdroj: Vít Golda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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