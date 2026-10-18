Drama do posledních vteřin. Kometa porazila Liberec 3:2 v prodloužení

Bílí Tygři, kteří vyrovnali zásluhou Radana Lence 86 sekund před koncem základní doby, jsou po druhé porážce za sebou o bod za Brňany na desáté pozici.
V úvodních sekundách zasypali Brněnští libereckého gólmana Kváču sprškou střel, pak ale byli nebezpečnější Bílí Tygři, kteří se více tlačili do přebrankového prostoru a vytvářeli tlak na strážce domácího brankoviště Rabčana. V šesté minutě pálil nebezpečně z levého kruhu Najman, nicméně skóre zápasu neotevřel.
Kometa se do šance dostala paradoxně ve vlastním oslabení, když hosté chybovali v rozehrávce a Zábranský těsně minul branku. Závěr třetiny si vzal do režie nejlepší střelec Komety Leino. Nejprve v přesilové hře vyrazil jeho gólovou střelu Kváča, ve 20. minutě se ale finský střelec prosadil, když využil přihrávku Zbořila a bekhendem otevřel účet duelu. Hosté si kvůli možnému ofsajdu vzali trenérskou výzvu, neuspěli, ale dvouminutový trest nedostali, neboť sudí nenašli průkazný záběr.
Ve druhé třetině se nejprve těžiště hry přesunulo do středního pásma, oba týmy si dobře bránily svoji modrou čáru a tak se střelci jen těžko prosazovali. Ve 25. minutě prověřil Rabčana bekhendovou střelou Musil, slovenský brankář ve službách Komety zlikvidoval i dorážku Sandberga o pět minut později.
To už měli hosté navrch a byli odměněni vyrovnáním ve 35. minutě. Po důsledném forčekinku vybojoval puk Vlach, jehož střelu šikovně tečoval mezi nohy Rabčana Jansa.
Remízový stav vydržel pouze 58 sekund: Irving vyslal dlouhým pasem do brejku Fleka, brněnský kapitán neměl s koncovkou problém a vrátil Kometě vedení. Z téměř identické situace mohl Flek vedení navýšit, ale pár sekund před koncem třetiny trefil jen tyčku.
Kometa očekávanému náporu Liberce čelila ve třetím dějství aktivní hrou, měla kotouč více na hokejkách a nepouštěla hosty před Rabčana. Zvýšený nápor Liberce odstartovala tvrdá střela Zemana v 53. minutě, která šla jen o vlásek vedle.
V závěru podpořilo libereckou hru bez brankáře vyloučení Witkowského a dvojnásobnou výhodu využil tvrdou střelou Lenc. Duel šel do prodloužení, které ale netrvalo ani půl minuty. Pospíšil po individuální akci našel volného Krále a brněnský obránce střelou do odkryté branky rozhodl o druhém bodu pro domácí.
HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 20. Leino (A. Zbořil, Zábranský), 36. Flek (Irving, Leino), 61. F. Král (K. Pospíšil) - 35. F. Jansa (J. Vlach, J. Pérez), 59. Lenc (T. Galvas, A. Najman). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Augusta. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7125.
Sestavy:
Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, Gulaši, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc. Trenér: Zábranský st.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, Pilíšek - Sandberg, A. Najman, Lenc - O. Procházka, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, Petrovský - J. Pérez, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.