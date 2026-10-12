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Co způsobilo auto na střeše: U Rouchovan došlo ke třem nehodám na stejném místě

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Všechny složky IZS dnes ráno zasahovaly u několika nehod na Třebíčsku, škoda je v součtu téměř půl milionu. Řidička s osobním autem skončila vedle silnice na střeše, další auta pak narazila do nákladního vozu, který před nehodou zastavil.
Co způsobilo auto na střeše: U Rouchovan došlo ke třem nehodám na stejném místě

Co způsobilo auto na střeše: U Rouchovan došlo ke třem nehodám na stejném místě

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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