Co udělá vláda s extrémně nízkou valorizací důchodů? Problém zbaběle odkládá na září a vymlouvá se na sucho

Je to průhledný manévr, jaký česká politika předvádí s pravidelností lednových valorizací samotných. Kabinet se po letní přestávce sešel, premiér před kamerami přiznal, že mimořádné přidání k důchodům je „předmětem vyjednávání“, ministryně financí Schillerová celou věc navázala na zářijová rozpočtová jednání, a jako hlavní téma dne servírovala sucho. Tři miliony důchodců se tak dozvěděly přesně nic. Respektive dozvěděly se, že jejich peníze jsou méně důležité než počasí.
Tři sta korun a politická fikce spravedlnosti
Říct důchodcům, že od ledna dostanou přidáno zhruba tři sta korun měsíčně, vyžaduje jistou dávku drzosti. Ne proto, že by šlo o nepravdivé číslo, zákonný mechanismus ho skutečně generuje. Ale proto, že tatáž vláda ještě na jaře slibovala „spravedlivější valorizace“ a „lepší podporu seniorů“. Od ledna 2026 si průměrný důchodce polepšil o 668 korun. Teď mu kabinet nabízí méně než polovinu. Asi deset korun denně. Za to si v srpnu 2026 nekoupíte ani zmrzlinu.
Proč tak málo? Platný vzorec počítá se stoprocentním zohledněním důchodcovské inflace a pouze třetinou růstu reálných mezd. Analytici MPSV pracují s indexem životních nákladů důchodcovských domácností na úrovni 101,1 procenta, jinými slovy ceny pro seniory téměř nerostou a vzorec proto nevygeneruje žádný velký skok. Vláda přitom sama přiznává, že chce třetinu nahradit polovinou. Jenže to udělala až v novele, jejíž první efekt přijde v lednu 2028. Pro leden 2027 platí starý, méně štědrý model. Slib běží v budoucím čase, realita v přítomném.
Sucho jako rozpočtové alibi
Existuje zákonný důvod, proč vláda nemohla o mimořádném navýšení rozhodnout 17. srpna? Ne. Existuje právní překážka? Ne. Premiér ani ministryně financí žádnou neuvedli. Co uvedli, bylo sucho. Babiš řekl, že první poletní jednání kabinetu řešilo „hlavně sucho“. Schillerová pak mezi rozpočtovými prioritami vyjmenovala dopravu, zdravotnictví a, ano, sucho.
Nikdo nezpochybňuje, že sucho je problém. Ale sucho není důvod, proč tři miliony lidí neví, kolik budou mít v lednu na účtu. Sucho je politická kulisa, za kterou se schová nepříjemné sdělení: vláda nechce říct číslo, dokud nebude mít v ruce celý rozpočtový balík. A tak důchody vtáhla do zářijového vyjednávání s ministry jako jednu z mnoha položek. Laciný trik: důchodci se stali rozpočtovou proměnnou vedle silnic a přehrad.
Nástroje existují, vůle nikoli
Ironií celé situace je, že vláda má k dispozici zákonné zmocnění, které jí umožňuje nízkou valorizaci dorovnat. Podle Ministerstva financí platí: pokud řádná valorizace vyjde pod 2,7 procenta, může kabinet zvýšení nařízením dotáhnout až na tuto hranici. Nemusí čekat na nový zákon, nemusí čekat na září, nemusí čekat na nic. Stačí chtít.
Historické precedenty existují. V roce 2022 vláda při vysoké inflaci přidávala mimořádně přes tisíc korun, v roce 2020 poslala jednorázových pět tisíc. Současný kabinet ale volí jinou strategii: selektivní štědrost. Věkově podmíněné přidávání penzí projednal už 20. července, tedy o měsíc dřív, než se vůbec dostal k plošnému navýšení pro všechny. Měl čas otevřít úzké, cílené téma pro vybranou skupinu seniorů. Univerzální peníze pro všechny nechal viset.
A je tu ještě jeden detail, o kterém se nemluví. Od ledna 2027 se mění technický výpočet: nejdřív se z procentní výměry odečte výchovné, valorizuje se jen zbytek a výchovné se přičte zpět beze zvýšení. Pro rodiče v důchodu to znamená, že reálný efekt valorizace bude ještě nižší, než jak vypadá na papíře.
Září jako past na důchodce
Řečnická otázka: proč by zářijové rozpočtové vyjednávání mělo dopadnout pro důchodce lépe než srpnové? Schillerová bude sedět s ministry, kteří budou chtít peníze na své resorty. Sucho bude stále na stole. Doprava taky. Zdravotnictví taky. Důchody budou jednou z mnoha kolonek v tabulce, o které se bude smlouvat.
Vláda nepředvedla neschopnost, předvedla ochotu odložit politicky citlivé rozhodnutí do chvíle, kdy ho může schovat do balíku desítek jiných rozpočtových položek. V září řekne: „Museli jsme hledat kompromis.“ A důchodci dostanou přesně tolik, kolik zbude. Ministr práce Juchelka přitom sám na červencové tiskové konferenci přiznal, že současný vzorec pracuje jen s třetinou reálných mezd a že přechod na polovinu teprve chystá. První automatické navýšení podle nového modelu? Leden 2028. Podle informací České televize byla plošnější, štědřejší valorizace oproti jarním plánům odsunuta právě na tento termín.
Kabinet tedy seniorům vzkazuje: vydržte ještě rok a půl, pak to bude lepší. Mezitím se spokojte s deseti korunami denně a sledujte zprávy o suchu.
Konečnou částku se důchodci dozvědí nejspíš během září, až vláda dohraje rozpočtové divadlo. Individuální valorizační oznámení pak najdou na ePortálu ČSSZ nebo v datové schránce, od lednového výplatního termínu. Do té doby zbývá jediné: čekat a doufat, že vládě dojde voda dřív než trpělivost jejím voličům.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka