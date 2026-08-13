Češi tyto termální lázně téměř neznají. Přitom leží jen pár kilometrů za našimi hranicemi

Therme Laa mají jednu výhodu, kterou ocení především návštěvníci z Česka.
Leží skutečně blízko hranic a není nutné kvůli nim plánovat několikadenní pobyt. Do Laa an der Thaya se lze z české strany dostat například přes hraniční přechod Hevlín. Z Mikulova vede cesta také přes Pottenhofen a Wildendürnbach. Samotný resort má adresu Thermenplatz 1 a nedaleko se nachází také železniční stanice Laa an der Thaya. Z Brna navíc do města jezdí autobusová linka 104. Pět bazénů nabízí klid i aktivnější koupání
Hlavním důvodem návštěvy je samozřejmě voda.
Areál nabízí pět bazénů a více než 500 lehátek, přičemž jednotlivé části jsou zaměřené trochu jinak. Krytý termální bazén má vodu o teplotě přibližně 33 až 34 stupňů. Součástí jsou proudící kanály a masážní lavičky, takže jde především o místo pro pomalejší odpočinek.
Podobnou teplotu má venkovní masážní bazén vybavený vodními tryskami, masážními stěnami, vodopádovými sprchami a vzduchovými bublinkami. Největším lákadlem pro milovníky skutečně teplého koupání je venkovní bazén se slanou vodou.
Teplota zde dosahuje 35 až 36 stupňů a pod hladinou zní relaxační hudba. Kdo naopak nechce celý den pouze odpočívat v teplé vodě, může využít venkovní aktivní bazén. Děti tu nemají být jen tichým doprovodem rodičů
Therme Laa nejsou postaveny pouze jako klidné lázně pro dospělé. Rodiny mají vlastní vodní zázemí a právě to celý resort odlišuje od některých klasických wellness center. Pro nejmenší je připraven
dětský bazén hluboký pouhých 30 centimetrů, ve kterém se nachází malá skluzavka a herní prvky. Starší děti pravděpodobně zamíří k divoké řece nebo k devadesát metrů dlouhé skluzavce Fantasia se světelnými a zvukovými efekty.
K dispozici bývá také program pro děti, i když dohled nad nimi zůstává na rodičích. Děti mladší tří let mají podle aktuálních podmínek vstup zdarma. Zajímavostí je také
rodinná textilní sauna, která je zahrnuta v běžném vstupném a umožňuje vyzkoušet saunování i rodinám s dětmi mladšími 14 let.
Termální lázně jen pár kilometrů od Česka překvapují: Češi je míjejí, návštěvníkům se odsud nechce.
Therme Laa
Saunový svět je samostatným důvodem k návštěvě
Dospělí a starší návštěvníci mohou běžné termály doplnit o rozsáhlejší saunování. Hlavní saunový svět je přístupný od 14 let a funguje jako
bezplavková zóna. Nabídka sahá od mírnější sauny Weinviertel s teplotou kolem 52 stupňů přes Loft saunu až po sauny, kde teplota může dosahovat 90 stupňů.
Nechybí parní lázeň ani venkovní část s bazény pro ochlazení. Za vstup do hlavního saunového světa se k běžnému vstupnému připlácí. Výjimkou je rodinná textilní sauna, která patří do standardního termálního areálu. Úplně jinou část resortu představuje
SILENT SPA určené hostům od 16 let. Tady už nejde o rodinný výlet, ale o prémiový wellness den zaměřený na klid.
Součástí jsou vlastní relaxační prostory, sauny, parní lázeň, rezervované lehátko a další služby. Hosté mohou současně využívat také veřejné termální lázně a saunový svět. V létě 2026 stojí celodenní vstup do této části 104 eur, takže jde o výrazně dražší variantu běžných termálů. SILENT SPA je otevřeno denně od 9 do 20 hodin a vstup závisí na předchozí rezervaci nebo aktuální volné kapacitě.
Celodenní vstup vychází v létě pod 30 eur
Samotné veřejné termální lázně jsou otevřené
denně od 9 do 22 hodin, přičemž koupání končí ve 21.40. V období od 29. května do 6. září 2026 je na oficiálním webu uvedena cena celodenního vstupu pro dospělého nad 14 let 29,80 eura. Děti od sedmi do necelých 14 let zaplatí 19,80 eura a děti od tří do necelých sedmi let 9,80 eura. K dispozici jsou také levnější tříhodinové vstupenky. Online ceny se mohou měnit podle termínu a obsazenosti, takže při plánování výletu se vyplatí ověřit cenu přímo před návštěvou. Online nákup má navíc výhodu garantovaného vstupu i ve vytíženějších dnech. Therme Laa tak dávají největší smysl návštěvníkům, kteří chtějí spojit termální koupání s krátkým výletem za hranice, aniž by kvůli wellness museli rezervovat hotel.
Rodiny mohou využít dětský svět a skluzavku, dvojice zase teplejší slaný bazén nebo sauny. A kdo hledá hlavně ticho bez dětského ruchu, má možnost připlatit si za samostatné SILENT SPA. Právě možnost vybrat si mezi rodinným areálem a klidnějšími částmi je jednou z největších předností celého resortu.
therme-laa.at, rome2rio.com