Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Černá punčocha: Vrah ze Zemana roli raději odmítl a přeobsazený operní pěvec kvůli ní natrvalo přišel o kariéru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V kriminálním filmu Černá punčocha si vraha zahrál operní pěvec Milan Karpíšek. Výkon ho stál kariéru a vizážistku škrtil celých pět natáčecích dnů.
Černá punčocha

Černá punčocha

Zdroj: FOTO:Josef Řezáč / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:48

Reklama
Další články z V Telce
Riddick: Kronika temna: Vin Diesel britskou hvězdu zavalil květinami a ona na place propadla hraní deskových her
Riddick: Kronika temna: Vin Diesel britskou hvězdu zavalil květinami a ona na place propadla hraní deskových her
Divoká řeka: režisér přemluvil vyčerpanou Meryl Streep k dalšímu záběru a herečka v peřejích málem utonula
Divoká řeka: režisér přemluvil vyčerpanou Meryl Streep k dalšímu záběru a herečka v peřejích málem utonula

Akční thriller Divoká řeka z roku 1994 natáčela Meryl Streep převážně bez kaskadérů. V jednom ze záběrů...

Love Island promíchal dosavadní páry. Nová bombshell Amélie si odvedla zadaného a párty narušila hádka
Love Island promíchal dosavadní páry. Nová bombshell Amélie si odvedla zadaného a párty narušila hádka

Dvacátá pátá epizoda reality show Love Island promíchala páry na základě hlasování diváků. Rokenrolovou...

Ewa Farna vynechá šestou epizodu SuperStar. Jakub Prachař se nechá od jedné ze soutěžících rovnou potetovat
Ewa Farna vynechá šestou epizodu SuperStar. Jakub Prachař se nechá od jedné ze soutěžících rovnou potetovat

Šestá epizoda SuperStar se musí obejít bez vyčerpané Ewy Farne. Jakub Prachař se na castingu nechá...

Galaxy Quest: potupnou scénu na WC zažil Shatner ze Star Treku v reálu a mimozemšťany kvůli Spielbergovi předělali
Galaxy Quest: potupnou scénu na WC zažil Shatner ze Star Treku v reálu a mimozemšťany kvůli Spielbergovi předělali

Komedie Galaxy Quest z roku 1999 se potýkala se zásahy Stevena Spielberga do podoby mimozemšťanů. Alan...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.