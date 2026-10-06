Černá punčocha: Vrah ze Zemana roli raději odmítl a přeobsazený operní pěvec kvůli ní natrvalo přišel o kariéru

V kriminálním dramatu Černá punčocha z roku 1986 si hlavní roli vraždícího krejčího nakonec zahrál operní pěvec Milan Karpíšek. Své filmové oběti škrtil tak vehementně, až se ho kolegyně před kamerou skutečně bály. Výkon v tomto snímku ho ovšem stál další hereckou kariéru.
Vražedný krejčí z módního salonu
Padesátiletý Miroslav Opatovský pracuje jako dámský krejčí a denně se pohybuje ve vyhlášeném módním salonu. Navenek působí jako nenápadný člověk, který žije ve spořádaném manželství a po večerech pravidelně běhá v parku. V hloubi duše ale pociťuje k pohledným ženám nenávist, jež postupně přeroste ve vražednou posedlost. Vybavený černou punčochou začne po nocích přepadávat a škrtit mladé dívky. Jeho řádění se nakonec pokusí zastavit pražská kriminálka.
Hlavní postavu zvráceného krejčího ztvárnil Milan Karpíšek, povoláním operní pěvec. Režisér Otakar Fuka přitom do role původně počítal s úplně jiným hercem.
Kubíček nechtěl hrát psychopata
Tvůrci do role Opatovského původně zvažovali Josefa Kubíčka. Ten ovšem nabídku odmítl, jelikož si předtím zahrál mladého psychopata Brůnu v seriálu Třicet případů majora Zemana. Nechtěl být zaškatulkován a hrát další zvrácenou postavu.
Příležitost tak dostal právě Milan Karpíšek, kterého přesvědčivý výkon natrvalo poznamenal. Diváci i kolegové si ho zafixovali jako vraždící monstrum. Během zkoušek opery v divadle na něj někteří kolegové pokřikovali a režisér mu ironicky říkal, že zpěv je celkem dobrý, ale vrah mu šel lépe. Do dalších rolí se už podle filmařů nehodil a žádnou další nabídku před kamerou nedostal.
Maskérku škrtil pět natáčecích dnů
Příběh filmu vychází ze skutečných událostí, které se odehrály v Praze a v severních Čechách v osmdesátých letech dvacátého století. Filmaři navíc natáčeli přímo na místech, kde vrah reálně útočil. Scény z parku, kam chodí krejčí běhat a kde nakonec ukončí svůj život pádem ze skály, vznikaly v pražských Havlíčkových sadech, známých jako Gröbovka.
Druhou oběť, učitelku hudby Martu, si zahrála Olga Hrubá. Původním povoláním nešlo o herečku, nýbrž o profesionální vizážistku. Podle jejích pozdějších slov bral Milan Karpíšek svou roli nesmírně vážně. Škrtil ji prý natolik vehementně, že z něj měla místy opravdový strach, a samotná scéna úmrtí si nakonec vyžádala pět natáčecích dnů.
O několik let později se Olga Hrubá dostala do kuriózní situace. V květnu 2002 Milan Karpíšek zemřel a televize na jeho počest snímek reprízovala. Dva dny nato přepadl Olgu Hrubou na ulici neznámý pachatel a okradl ji. Když událost hlásila na policii, strážníci si ji chvíli prohlíželi a poté se zeptali, zda to není ta uškrcená žena z onoho filmu.
Odkaz na slovenský seriál a detaily pitvy
Vražedný účet filmového Opatovského se zastaví na třech mrtvých ženách, přičemž o dalších dvou padne v ději zmínka. Během pitvy první oběti je na jejím krku zřetelně viditelná takzvaná strangulační rýha. Štáb na snímku pracoval od poloviny května do dvacátého prosince roku 1986 a některé záběry pořídil v bezprostřední blízkosti Národního divadla v Praze.
Tvůrci do děje zakomponovali drobný odkaz na jiný projekt s podobnou tematikou. V jedné scéně sleduje soudní lékařka s kriminalistou v televizi detektivku. Jde o druhou epizodu slovenského seriálu V službách zákona od roku 1983. V něm vyšetřovatel v podání Michala Dočolomanského shodou okolností také řeší sexuálně motivované vraždy, které páchá dámský krejčí.
V samotném závěru snímku se objevuje informace, že se krejčí narodil v roce 1932. V době natáčení by mu tak bylo čtyřiapadesát let.
Kriminální drama Černá punčocha odvysílá Televize Seznam 6. října ve 20:10 a reprízu nabídne o den později ve 22:15.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled, cool.iprima).