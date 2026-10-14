Brno se trápí v kolonách, policie vypíná semafory a řídí dopravu ručně

Brněnští policisté vzali věci do vlastních rukou, doslova. Po pondělním dopravním chaosu v jihozápadní části města se v úterý postavili přímo do křižovatek, vypnuli semafory a dopravu řídili manuálně. Situace byla oproti předchozímu dni o něco klidnější, jak potvrdila mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
Těžiště policejní přítomnosti se soustředilo na křižovatky v okolí Anthroposu, dále pak na křížení ulic Poříčí a Heršpická a také Poříčí s Novými sady. Tam, kde to bylo možné, policie nechala upravit signalizaci podle aktuálního zatížení vozovky. Do ranní špičky hodlají policisté zasahovat i v dalších dnech, v případě potřeby jsou připraveni řídit provoz i odpoledne.
Příčina celého problému je jediná: uzavírka Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala v pondělí a potrvá do 20. listopadu. Tisíce aut, která tunely denně projížděly, se přelily do okolních ulic a ty to nezvládají.
Doprava v troskách je i na linkách MHD a příměstských autobusů. Autobusy a trolejbusy projíždějící Kohoutovicemi, Novým Lískovcem nebo Pisárkami nabíraly zpoždění přes půl hodiny, stejně jako okružní linky 44 a 84. Zpoždění se řetězově šíří i do dalších částí města. Dopravní podnik vyzývá cestující, aby tam, kde to jde, přesedli na tramvaj.
Komplikace ale nepanují jen na jihozápadě. Linky projíždějící ulicemi Olomoucká, Ostravská, Hladíkova nebo Zvonařka také ztrácejí desítky minut. Problémy hlásí i regionální autobusy přijíždějící po dálnici D1 od Rosic i od Vyškova.
Sitaci ještě více komplikuje příjezd od dálnice D52, kde kolony tvoří především kamiony mířící na dálnici D1 směrem na Ostravu. Z D2 tímto směrem totiž nelze na několik týdnů sjet, takže těžká nákladní auta blokují přístupové komunikace a řidiči tam stojí v ranní špičce běžně desítky minut. Přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 má přitom trvat až do listopadu příštího roku.
Brno za tím vším nese strukturální handicap: chybí mu jižní část městského okruhu, jejíž funkci přebírá přetížená dálnice D1. Její rozšíření ze čtyř na šest pruhů bude trvat ještě několik let.
Zdroj: autorský text / ČTK