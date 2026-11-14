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Bourání pražských hradeb aneb co se změnilo na pražském Novém Městě

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Dennívýzva
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Prahu a okolní města a předměstí, tedy i Královské Vinohrady a Nusle, obklopovalo od dávných dob opevnění s branami, které mělo v neklidných dobách město chránit.…
9C můstek

9C můstek

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:00

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