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Zaniká známý operátor. Za 2,3 miliardy ho pohltí O2 a zákazníkům mění 1 věc

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Sousední Slovensko přichází o známého operátora. Firma UPC Broadband Slovakia, od které […]
Zaniká známý operátor. Za 2,3 miliardy ho pohltí O2 a zákazníkům mění 1 věc

Zaniká známý operátor. Za 2,3 miliardy ho pohltí O2 a zákazníkům mění 1 věc

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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