Vznikne další linka pražského metra? Město o tom vážně uvažuje

Vznikne další linka pražského metra? Město o tom vážně uvažujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
DOD,_metro_D,_Olbrachtova–Pankrác,_2025_(029)
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