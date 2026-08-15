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Vlnovník ostružinový: když kuličky ostružin světlají

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Dennívýzva
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To, že je ve vaší zahradě vlnovník ostružinový, poznáte velice jednoduše – některé kuličky (zejména jde o ostružiny) začnou zničehonic blednout. Postižené mohou být jen některé plody, jindy zase třeba celá úroda. Jakkoli je toto znamení výrazné, můžete si – podobně jako mnoho zahradníků před vámi – myslet, že se jedná o spálení sluncem, nedostatečnou zálivku, přezrání plodů apod.
Vlnovník

Vlnovník

Zdroj: Foto: Gemini
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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