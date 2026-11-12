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Vlasy jako z devadesátek, ale moderně: Odstín inspirovaný oblíbeným nápojem ovládá podzim

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Vlasové trendy se pravidelně vracejí k barvám, které už jednou ovládly kadeřnické salony i stránky módních časopisů. Tentokrát se do popředí dostává odstín připomínající tmavou třešňovou limonádu, červené víno a lesklou čokoládu. Cherry cola hair navazuje na oblibu vínových a mahagonových vlasů, při
Vlasy jako z devadesátek, ale moderně: Odstín inspirovaný oblíbeným nápojem ovládá podzim

Vlasy jako z devadesátek, ale moderně: Odstín inspirovaný oblíbeným nápojem ovládá podzim

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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