Vlasy jako z devadesátek, ale moderně: Odstín inspirovaný oblíbeným nápojem ovládá podzim

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Pinterest Beauty Trend Report 2026 vzrostlo meziroční vyhledávání výrazu cherry cola brunette hair o 788 %. Tmavé vlasy s višňovými odlesky se tak zařadily mezi výrazné vlasové trendy. Tato data zároveň nastiňují, že nejde jen o krátkodobou záležitost na sociálních sítích. Jak vypadají vlasy odstínu cherry cola?
Cherry cola hair je označení pro tmavě hnědou barvu vlasů s červenými a červenofialovými podtóny. Název odkazuje na oblíbenou třešňovou colu, přičemž základ odstínu obvykle tvoří espresso, hořká čokoláda nebo velmi tmavá hnědá. Tu doplňují pigmenty připomínající zralé třešně, višně, burgundy či mahagon.
Na rozdíl od klasických červených vlasů nepůsobí cherry cola jednolitě. Její předností je především barevná hloubka. Červené pigmenty mohou vynikat pouze v určitých úhlech nebo při dopadu denního světla, takže účes získává několik vizuálních vrstev. Výsledkem je barva, která si zachovává eleganci tmavých vlasů, ale zároveň jim dodává zajímavý barevný akcent.
Nejde přitom o úplnou novinku. V 90. letech se podobné odstíny nosily pod označením burgundy a získaly si oblibu mezi ženami, které chtěly experimentovat s červenou, ale nechtěly přejít k výrazným měděným nebo ohnivě červeným odstínům. Současná podoba trendu je o něco propracovanější. Kadeřníci pracují s různými hloubkami hnědé, červenými pigmenty a lesklým finišem, díky němuž barva nepůsobí ploše.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: DO POPŘEDÍ SE DERE VLASOVÝ ODSTÍN INSPIROVANÝ OBLÍBENÝM NÁPOJEM Foto: Pexels Cherry cola není jen jedna barva. Kterou variantu si vybrat?
Jednou z největších výhod tohoto trendu je jeho variabilita. Cherry cola nemusí znamenat výraznou proměnu ani radikální zásah do přirozené
barvy. Může mít podobu decentních višňových odlesků i intenzivního vínového odstínu. Jednotlivé varianty se liší především podílem červených pigmentů, teplotou podtónů a celkovou hloubkou. Dark cherry cola
Nejnenápadnější variantou je dark cherry cola, která zachovává velmi tmavý hnědý až téměř černý základ. Višňové a vínové pigmenty se v ní objevují spíše jako odlesky, které jsou nejlépe viditelné na denním světle. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří nechtějí příliš experimentovat se svou přirozenou barvou, ale zároveň touží po něčem zajímavějším než po obyčejné tmavě hnědé.
Výborně může fungovat také na přirozeně tmavých vlasech, u nichž není vždy nutné výrazně měnit základní odstín. Konkrétní postup však závisí na výchozí barvě, předchozím barvení i požadované intenzitě výsledku.
Chocolate cherry jako jemnější a teplejší alternativa
Pokud vám připadá klasická vínová příliš chladná, můžete zvolit chocolate cherry. Jak název napovídá, hlavní roli v tomto případě hraje čokoládově hnědá, kterou doplňují teplejší červené a mahagonové tóny. Výsledná barva připomíná hořkou čokoládu s višňovým sirupem.
Chocolate cherry působí měkčeji než výrazné burgundy a může být zajímavou volbou pro ty, kteří chtějí do hnědé barvy přidat trochu tepla. Krásně vynikne na dlouhých vlasech, jemných vlnách i klasickém mikádu. Díky kombinaci hnědých a červených pigmentů navíc nepůsobí příliš křiklavě.
Burgundy cherry pro odvážnější proměnu
Na opačném konci stojí intenzivní burgundy, která obsahuje výraznější podíl červených a fialových pigmentů. Její základ může být stále tmavý, ovšem vínové tóny jsou mnohem viditelnější a účes získává dramatický charakter.
Tato varianta osloví především ženy, které mají rády výraznější barvy, ale nechtějí se vzdát elegantního dojmu tmavých vlasů. Výborně se kombinuje s vrstvenými střihy, ofinou i kratším mikádem. Zároveň je potřeba počítat s tím, že intenzivnější červené odstíny mohou vyžadovat pravidelnější osvěžování.
Cherry cola balayage pro přirozenější výsledek
Pokud chcete pouze jemně oživit svou hnědou barvu, zajímavou možností je cherry cola balayage. Kadeřník při ní zapracuje višňové nebo vínové tóny především do délek a konečků, zatímco kořínky zůstanou tmavší. Výhodou této techniky je měkčí přechod mezi jednotlivými odstíny a méně nápadné odrůstání.
Výsledek může působit velmi přirozeně, především pokud jsou barevné prameny rozmístěné nepravidelně a kopírují pohyb vlasů. Balayage je navíc vhodnou volbou pro ty, kteří se nechtějí zavázat k celoplošnému barvení a dávají přednost decentnějším změnám.
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Dobrou zprávou je, že cherry cola není odstín vyhrazený pouze určitému typu lidí. Jeho výhodou je možnost upravit poměr hnědé, červené a fialové podle přirozené barvy vlasů, tónu pokožky i celkového
vzhledu. Nejdůležitější je najít správnou intenzitu a teplotu výsledné barvy. Světlá pleť s chladným podtónem
Pokud máte světlou pleť s chladným podtónem, můžete vyzkoušet višňové, švestkové nebo jemně vínové varianty. Ty vytvoří zajímavý kontrast, aniž by působily příliš teple. Vhodnou volbou může být také tmavší burgundy, která zvýrazní přirozenou barvu očí a dodá obličeji výraznější rámování.
Pleť s teplejším podtónem
Lidem s teplejším podtónem pokožky mohou naopak lichotit čokoládovější a mahagonové odstíny. Kombinace hnědé s teplými třešňovými odlesky působí harmonicky a přirozeně. Pokud máte olivovou pleť, můžete experimentovat s hlubšími červenohnědými odstíny, které zvýrazní její přirozené zabarvení.
Neutrální podtón
Neutrální podtón nabízí poměrně široké možnosti. Můžete si vybrat mezi chladnější višňovou, teplejší mahagonovou i klasickou tmavou variantou cherry cola. Podtón pokožky by však neměl být jediným rozhodujícím faktorem. Záleží také na přirozené barvě obočí a očí, kontrastu mezi vlasy a pletí nebo na tom, jak výrazný vzhled preferujete.
Cherry cola přitom nemusí být výsadou mladších lidí. V decentnější podobě s převahou tmavě hnědé působí elegantně a může být zajímavou alternativou ke klasickým brunetovým odstínům. Pokud se chcete vyhnout příliš výrazné červené, stačí zvolit jemné višňové odlesky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: UŽ ŽÁDNÉ PUMPKIN SPICE NEHTY: TRENDY ODSTÍNY, KTERÉ LETOS OVLÁDAJÍ PODZIMNÍ MANIKÚRU Foto: Pexels Jak pečovat o barvené vlasy, aby cherry cola nevybledla?
Červené a vínové pigmenty patří mezi odstíny, které mohou poměrně rychle ztrácet intenzitu. Pokud chcete, aby si cherry cola zachovala svůj třešňový charakter co nejdéle, budete muset trochu upravit svou běžnou vlasovou rutinu. Počítejte také s tím, že intenzivní červené pigmenty mohou ve vlasech přetrvávat poměrně dlouho. Pokud se později rozhodnete pro jinou barvu, jejich odstranění nemusí být jednoduché.
Prvním pravidlem je omezit příliš časté mytí vlasů. Při každém mytí se totiž postupně uvolňuje část barevných pigmentů. Pokud jste zvyklí mýt si vlasy každý den, zkuste intervaly postupně prodlužovat. Pomoci může také suchý šampon, který osvěží účes mezi jednotlivými mytími. Vhodné je vybírat šampony a kondicionéry určené speciálně pro barvené vlasy. Po samotném barvení se řiďte doporučením kadeřníka ohledně první aplikace šamponu. U některých barevných služeb se doporučuje počkat přibližně 48 hodin.
Dalším nepřítelem intenzivní barvy jsou vysoké teploty při stylingu. Časté používání žehličky, kulmy nebo horkého vzduchu může vlasy vysušovat a negativně ovlivňovat jejich vzhled. Pokud se bez těchto pomocníků neobejdete, nezapomínejte na kvalitní tepelnou ochranu. Při fénování je vhodné používat přiměřenou teplotu a nedržet proud horkého vzduchu příliš blízko vlasů.
Mezi jednotlivými návštěvami salonu můžete barvu osvěžit pomocí tónovací masky, kondicionéru s červeným pigmentem nebo barevného lesku. Je však důležité vybrat správný odstín. Příliš výrazný červený produkt by mohl postupně změnit původní hnědo-třešňový charakter barvy. Pokud si nejste jistí, raději se poraďte s kadeřníkem. Ten může doporučit také pravidelné ošetření pomocí barevného glossu, který pomáhá obnovit lesk a intenzitu odstínu. Podle rychlosti blednutí může být vhodné jeho opakování přibližně každé čtyři až šest týdnů.
Zdroje: Pinterest, Allure, Coveteur