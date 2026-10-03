Už žádné pumpkin spice nehty: Trendy odstíny, které letos ovládají podzimní manikúru

Podzimní nehty se zbavují dýňového stereotypu
Existují
barvy, které se na podzim vracejí s téměř železnou pravidelností. Oranžová, rezavá, karamelová, hnědá a samozřejmě všechno, co lze nějakým způsobem spojit s dýní. Není na tom nic špatného, jenže letos podzimní manikúra nabízí i jiné možnosti. Místo typických podzimních motivů se prosazují odstíny, které působí luxusněji, temněji a zároveň univerzálněji.
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trendy podzimních nehtů ukazují na paletu hlubokých hnědých, vínových, zelených a šperkových tónů. Vedle nich se objevují také výraznější modré a fialové odstíny a kovové efekty. Manikúra tak může být elegantní, minimalistická i lehce dramatická podle toho, jaký finiš zvolíte. Při výběru hraje důležitou roli také její hloubka, lesk a způsob, jakým se mění na světle. Jednobarevné nehty proto rozhodně nemusí být nudnou volbou. Ve správném odstínu mohou působit jako drobný šperk. Odstíny, které jsou letos na podzim trendy Čokoládově hnědé nehty: čokoláda jako nový podzimní základ
Čokoládová, espresso, kaštanová nebo hluboká hnědá patří mezi výrazné podzimní barvy a mohou fungovat prakticky jako nový neutrální odstín. Největší kouzlo hnědé spočívá v její variabilitě. Světlá mléčná čokoláda působí jemně a minimalisticky, zatímco tmavé espresso už má téměř dramatický charakter. Lesklá čokoládová manikúra navíc připomíná lakovaný povrch a na krátkých nehtech dokáže vypadat překvapivě sofistikovaně.
Hnědé odstíny se hodí k béžovým kabátům, šedému úpletu, džínovině i černé kůži a díky tomu se snadno přizpůsobí podzimnímu šatníku. Velkým trendem jsou také hnědé nehty s vysokým leskem. Pokud chcete průsvitnější a želatinový vzhled, můžete vyzkoušet takzvané
syrup nebo jelly nails. Pro výraznější efekt se nabízí také magnetický či kočičí efekt, který dodá jednobarevnému laku další rozměr.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NEHTY JAKO RAKEV? PODZIMNÍ TREND DOKAZUJE, ŽE I TEMNÁ MANIKÚRA MŮŽE BÝT ELEGANTNÍ Foto: Pexels Olivové nehty: zelená, která už nepůsobí jako letní experiment
Olivová zelená se letos v podzimní manikúře objevuje jako jedna z alternativ ke klasickým vínovým a hnědým tónům. Je zemitá, tlumená a dostatečně tmavá, aby zapadla do podzimní palety, ale zároveň dokáže působit nečekaně. Tento odstín je dobrou volbou pro všechny, kteří už mají dost klasické burgundy. Na rozdíl od výrazné smaragdové nepůsobí příliš slavnostně a na rozdíl od pastelových zelených tónů má dostatečnou hloubku pro chladnější měsíce.
Olivovou pro podzim 2026 zmiňují i manikérky v aktuálních trendových přehledech, často v kombinaci se saténovým, cat-eye nebo jemně metalickým finišem. Ještě zajímavější je kombinace olivové s vínovou nebo švestkovou. Právě takové barevné dvojice vytvářejí trochu tajemnější alternativu ke klasickým podzimním kombinacím.
Třešňově červené nehty místo klasické oranžové
Červená nikdy skutečně nezmizí, ale na podzim 2026 se objevuje také v hlubších třešňových odstínech.
Cherry nails, black cherry nebo odstíny připomínající třešňovou colu se pohybují na hranici mezi červenou, vínovou a hnědou. Na krátkých nehtech mohou působit minimalisticky, na dlouhých mandlových nehtech zase výrazněji. Třešňové odstíny se navíc dobře kombinují s lesklým finišem. Pokud chcete letos vyzkoušet jednoduchou variantu podzimních nehtů, stačí několik vrstev hlubokého třešňového laku a výrazný top coat.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KYLIE JENNER PŘEKVAPILA MANIKÚROU S JEDNODUCHÝM ZÁKLADEM A NÁDECHEM NOSTALGIE Foto: Pexels Merlot nehty: víno má letos na nehtech hlubší odstín
Burgundská červeň je podzimní stálice, jenže letos se vínová paleta posouvá také k hlubším odstínům připomínajícím merlot. Ty mohou mít výrazný hnědý nebo fialový podtón a působit temněji než klasická červená.
Merlot nails jsou dostatečně výrazné pro večerní look, ale zároveň se dají nosit každý den. Právě proto se hodí k jednoduchému outfitu, kdy nechcete, aby nehty jen pasivně existovaly někde na konci rukou.
Vínové a burgundy odstíny zůstávají součástí podzimní palety, moderněji než klasický jednolitý lak však mohou působit v kombinaci s chromem, cat-eye efektem, francouzskou manikúrou nebo velmi jemným nail artem.
Safírově modré nehty: modrá, která odmítá zmizet s létem
Modrá se obvykle spojuje s létem, oblohou nebo mořem. Podzim 2026 ji ale nabízí také v mnohem temnějších odstínech. Safírově modrá, hluboký kobalt a další šperkové tóny se objevují mezi výraznými barvami sezóny. Tmavě modrá může v některých světelných podmínkách téměř připomínat černou, zatímco na světle se objeví její modrý pigment. Právě schopnost měnit se podle světla je u safírových odstínů jedním z jejich nejzajímavějších prvků.
Pokud vás klasické podzimní barvy příliš nebaví, safírová je odstín, který dokáže celý look trochu rozbít. Funguje s černou, šedou, stříbrnou i denimem a krásně vynikne zejména v lesklém nebo sametovém provedení.
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Pokud hnědá, olivová a merlot představují temnější stránku podzimu, tekuté stříbro přichází jako jejich futuristický protiklad. Metalické a chromové efekty se objevují i v podzimních manikúrách a mohou fungovat jako výrazný prvek i jako drobný detail.
Stříbro může fungovat jako celoplošný efekt, ale také jako detail na špičkách, tenká linka nebo minimalistický akcent. Velmi dobře funguje například kombinace tmavě modrého podkladu a stříbrného chromu. Stejně zajímavě může vypadat merlot s kovovou špičkou nebo olivová s jemným metalickým leskem. Vedle klasického chromového efektu se objevují také 3D stříbrné textury, metalické francouzské tipy a takzvané
molten chrome efekty. Midnight purple: téměř černá, ale zajímavější
Midnight purple, hluboká švestková, aubergine nebo téměř černá fialová představují odstíny, které jsou za šera skoro černé, ale na světle odhalují výrazný fialový podtón. Je to ideální barva pro všechny, kdo mají rádi tmavé nehty, ale nechtějí se každý podzim vracet ke stejné černé lahvičce. Tmavě fialová navíc dobře funguje s kovovými efekty. Stříbrný detail na fialovém podkladu může vytvořit téměř futuristický vzhled, zatímco lesklá jednobarevná varianta působí elegantně a trochu tajemně.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KRAJKA NEJEN NA ŠATECH: OBJEVTE KOUZLO MANIKÚRY, KTERÁ PŘENÁŠÍ ROMANTIKU I NA NEHTY Jaké finiše budou podzimním nehtům slušet nejvíc
U podzimních nehtů je stejně jako barva důležité, v jaké úpravě je nosíte. Velmi silnou pozici si drží vysoký lesk, který funguje především u čokoládové, cherry, merlot a midnight purple. Vedle toho zůstává výrazným prvkem chrom a metalické provedení. Modernější přístup pracuje s kovovým efektem jako s detailem. Tenké chromové francouzské tipy, stříbrná linka nebo pouze jeden metalický nehet dokážou vytvořit zajímavější výsledek než efekt na všech deseti prstech.
Do podzimních trendů se dostaly také magnetické a sametové efekty. U tmavých barev vytvářejí proměnlivý odlesk, díky kterému lak nevypadá stejně z každého úhlu. To je detail, který z jednoduché jednobarevné manikúry udělá něco mnohem zajímavějšího.
Pokud chcete univerzální odstín, který se snadno kombinuje s oblečením, sáhněte po čokoládově hnědé. Jestli vás láká klasická červená, ale chcete ji trochu posunout, vyzkoušejte cherry nebo merlot. Olivová je vhodná pro ty, kteří chtějí něco méně očekávaného, zatímco safírová přinese do podzimního šatníku trochu nablýskaného dramatu.
Zdroje: Pinterest, Allure, InStyle, Harper’s Bazaar