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Václavky rostou: Nejčastější otravu ale nezpůsobí záměna, nýbrž chyba v kuchyni

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Narazili jste na pařez obsypaný medově hnědými kloboučky a košík máte plný za deset minut? Václavky k podzimnímu lesu patří a málokterá houba se sbírá tak snadno. Právě s nimi se ale každý rok dostávají lidé k lékaři. Nemusí přitom jít o jedovatou houbu, kterou si spletli. Stačí, když se jedlá václavka do hrnce dostane jen nakrátko.
Václavka obecná

Václavka obecná

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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