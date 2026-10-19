V české hospodě se skrývá hudební poklad. Orchestrion tu hraje už přes sto let

Na Vysočině nedaleko Žďáru nad Sázavou se ukrývá velmi zajímavá a neobvyklá technická památka. Při pohledu na ni se přenesete do doby našich prapradědů a praprababiček. Najdete ji ve Veselíčku ve zdejším hostinci. Tou památkou je historický orchestrion, jehož mechanická hudba dělala radost lidem na tanečních zábavách už v 19. století.
Orchestrion Na Veselíčku
Zdroj: Foto: Honza9513, CC0, via Wikimedia Commons
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