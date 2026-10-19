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V české hospodě se skrývá hudební poklad. Orchestrion tu hraje už přes sto let

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Na Vysočině nedaleko Žďáru nad Sázavou se ukrývá velmi zajímavá a neobvyklá technická památka. Při pohledu na ni se přenesete do doby našich prapradědů a praprababiček. Najdete ji ve Veselíčku ve zdejším hostinci. Tou památkou je historický orchestrion, jehož mechanická hudba dělala radost lidem na tanečních zábavách už v 19. století.
Orchestrion Na Veselíčku

Orchestrion Na Veselíčku

Zdroj: Foto: Honza9513, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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