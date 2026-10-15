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Uvnitř šťavnaté a na povrchu křupavé aneb jak na dokonalé kuře

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Dennívýzva
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Jaké jídlo patří mezi vaše nejoblíbenější? Mnozí řeknou, že řízek s bramborovou kaší, jiní jsou pro svíčkovou. Mnohým z nás ale postačí obyčejné domácí pečené kuře. No, obyčejné. Připravit si ho lze tak, že bude chutnat skutečně luxusně. Pokud se vám podaří kuře upéct uvnitř dokonale šťavnaté a zvenčí maximálně křupavé, jde o dokonalou pochoutku, na kterou jen tak nezapomenete. Že máte kuře spíše gumové a mnohdy vysušené? Nejspíše děláte nějakou chybu. My vám proto nabídneme postup, který je zaručený.
Kuřecí stehno

Kuřecí stehno

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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