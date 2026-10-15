Uvnitř šťavnaté a na povrchu křupavé aneb jak na dokonalé kuře

Jaké jídlo patří mezi vaše nejoblíbenější? Mnozí řeknou, že řízek s bramborovou kaší, jiní jsou pro svíčkovou. Mnohým z nás ale postačí obyčejné domácí pečené kuře. No, obyčejné. Připravit si ho lze tak, že bude chutnat skutečně luxusně. Pokud se vám podaří kuře upéct uvnitř dokonale šťavnaté a zvenčí maximálně křupavé, jde o dokonalou pochoutku, na kterou jen tak nezapomenete. Že máte kuře spíše gumové a mnohdy vysušené? Nejspíše děláte nějakou chybu. My vám proto nabídneme postup, který je zaručený.
Několik základních ingredience postačí
Na dokonale upečené kuře není zapotřebí velké množství různých přísad, které se musí kupovat ve speciálních prodejnách. Potřebovali jsme:
- 1 kuře,
- 5 lžic majonézy,
- 5 lžic rajského prptlaku,
- lžičku soli,
- pepř,
- 3 lžíce řepkového oleje.
Jak na přípravu kuřete před pečením?
V první řadě si kuře omyjeme, odstraníme úplné konce křídel a dokonale ho očistíme. Většinou už je ale připravené už z obchodu. Poté kuře rozřízneme na čtvrtiny. Do misky si připravíme směs z oleje, pepře a soli. V té kousky kuřete pořádně obalíme. Následně je už můžeme vyskládat na plech, který jsme si předtím vystlali pečicím papírem.
Foto: Pixabay
První fáze pečení kuřete
Ještě před vložením kuřete do trouby v každém kousku vytvoříme nožem několik zářezů. Poté už můžeme kuřecí čtvrtky péct v troubě při teplotě 250 °C. Kousky by měly v troubě strávit nějakých 20 minut. Na povrchu trochu zhnědnou, což je naprosto v pořádku.
Tip: Kouzla na grilu. Připravili jste kuřecí steak s tymiánem.
Druhá fáze pečení kuřete
Maso po vyjmutí z trouby potřeme směsí majonézy a rajského protlaku. Každý kus by měl být směsí úplně pokrytý. Teplotu následně snížíme na nějakých 180 °C a pečeme ještě dalších 40 minut. Kuře bude pak dokonale zlatavé tak, jak si ho přejeme mít.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Náhledové foto: Pixabay
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