Tuhle barvu po 60 nenoste. Zvýrazní vrásky a dělá šedou pleť

Ráno se podíváte do zrcadla, oblečení sedí, vlasy drží, a přesto se na vás dívá unavená tvář. Za tím pocitem často stojí kus oblečení, který máte nejblíž u obličeje. A jde o barvu, kterou má ve skříni skoro každá žena.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč s námi černá přestane kamarádit
Řeč je o černé. Dlouhá léta platila za jistotu, protože štíhlí a hodí se na nákup i do divadla. S přibývajícími roky se ale mění naše vlastní barvy. Pleť zesvětlá, vlasy prošediví a celkový dojem změkne.
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Sytá černá pak vedle takové pleti působí příliš tvrdě. Pod bradou a kolem očí vytváří tmavé stíny, které obličeji berou svěžest. Jemné vrásky i kruhy pod očima jsou najednou víc vidět a pleť může vypadat bledě až šedivě.
Foto: Freepik.com Největší potíž je u obličeje
Černé oblečení nemusíte hned vynášet do kontejneru na textil. Problém dělá hlavně černá těsně u tváře, třeba rolák nebo halenka zapnutá ke krku, a také outfit celý v černé od hlavy až k patě.
Černé kalhoty, sukně nebo boty jsou od obličeje dost daleko, takže s nimi starost mít nemusíte.
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tahle 1 věc vás přidá 10 let. Většina žen po 50 ji nosí každý den Foto: Freepik.com Tmavé odstíny, které pleti lichotí víc
Máte-li tmavé barvy rády, nemusíte kvůli tomu přecházet na pastely. Existuje několik odstínů, které jsou stejně elegantní a k zralé pleti se chovají vlídněji.
Tmavě modrá
Námořnická modrá působí podobně klasicky jako černá, jen netvoří tak ostrý kontrast. Hodí se na svetr, sako i zimní kabát.
Antracitová šeď
Tmavá šeď si drží hloubku, kterou máme na černé rádi, a přitom tvář tolik nezatíží.
Přečtěte si také: Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo Čokoládově hnědá
Tmavě hnědá přidá obličeji teplejší tón, o který ho černá připravuje.
Když se černé vzdát nechcete
Oblíbený černý svetr můžete nosit dál, stačí mezi něj a obličej vložit něco světlejšího nebo barevného. Poslouží hedvábný šátek v odstínu, který vám sluší, výrazný náhrdelník nebo bílý límeček košile vykukující zpod svetru.
Dobře funguje i výstřih do V místo upnutého roláku. Kousek odhalené kůže u krku oddělí černou od tváře a pohled se vrátí k očím.
Přečtěte si také: Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://sixtyandme.com/color-mistakes-tips-tricks/, https://blog.petitedressing.com/the-8-colors-stylists-say-make-women-over-50-look-older/, https://awellstyledlife.com/how-to-wear-black-over-60-without-looking-washed-out-or-boring/, https://www.womensweekly.com.sg/style/heres-wearing-black-make-look-older/, https://www.oprah.com/style/fashion-tips-to-look-younger-style-mistakes-that-age-you, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-modni-inspirace-pro-zeny-po-padesatce-cindy-crawfordova-40315178