Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tuhle barvu po 60 nenoste. Zvýrazní vrásky a dělá šedou pleť

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ráno se podíváte do zrcadla, oblečení sedí, vlasy drží, a přesto se na vás dívá unavená tvář. Za tím pocitem často stojí kus oblečení, který máte nejblíž u obličeje. A jde o barvu, kterou má ve skříni skoro každá žena.
Tuhle barvu po 60 nenoste. Zvýrazní vrásky a dělá šedou pleť

Tuhle barvu po 60 nenoste. Zvýrazní vrásky a dělá šedou pleť

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:57

Reklama
Další články z ExtraInspirace
Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo
Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo
Stylistka radí ženám po padesátce: tyto 3 kousky ve skříni stačí a budete vypadat skvěle celý podzim. Nic jiného nepotřebujete
Stylistka radí ženám po padesátce: tyto 3 kousky ve skříni stačí a budete vypadat skvěle celý podzim. Nic jiného nepotřebujete

Skříň praská ve švech, a stejně nemáte co na sebe? S prvními chladnými rány to zažívá spousta žen. Řešením...

Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí
Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí

Jakmile se ráno ochladí, šatník se mění. Upnuté kousky, které v létě stačily, najednou nesedí ani k teplému...

Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60
Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60

Pohled do zrcadla umí po šedesátých narozeninách překvapit. Pleť je bledší, rysy výraznější a barva vlasů,...

Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně
Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně

Kdo si myslí, že šedesátka znamená automaticky krátký střih, může se mile divit. Žebříček nejoblíbenějších...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.