Tři nástroje Pixelu konkurenční Androidy vůbec nemají. Google je navíc schoval tak, že o nich spousta majitelů neví

Funkce, o kterých je řeč, se dají rozdělit do tří skupin. Některé Google výslovně označuje jako „dostupné pouze na Pixelu“. Další mají obdobu i u jiných výrobců a na Pixelu sedí přímo v systému, takže se nic nedoinstalovává. Třetí skupinu tvoří nástroje uklizené do widgetu, samostatné aplikace nebo za gesto. Ty najde jen ten, kdo po nich cíleně pátrá. V uživatelských diskusích se proto opakuje stejný obrázek: majitel telefon roky používá a o polovině jeho schopností nemá tušení.
Hrající písničku pozná bez jediného ťuknutí jen Pixel
Now Playing poslouchá hudbu kolem telefonu a sám ji rozpozná, aniž by uživatel cokoli spouštěl. Běží offline přímo v zařízení a vede si historii zachycených skladeb. Apple má v iPhonu vestavěné rozpoznávání přes Shazam, to se však musí pokaždé zapnout ručně a automaticky na pozadí nepracuje.
Od roku 2026 má Now Playing vlastní aplikaci a z nastavení, kde ho majitelé znali, zmizel. Po instalaci může trvat až 24 hodin, než začne skladby poznávat. Kdo funkci hledá na starém místě, nenajde ji. Kdo si aplikaci stáhne, může den čekat a mezitím uzavřít, že je rozbitá.
Pixel VIPs je widget, který k nejdůležitějším kontaktům přiřadí poslední zprávy, hovory a polohu na mapě a propojí je s WhatsAppem i Google Zprávami. Zapíná se v Google Kontaktech v sekci Organizace a smysl dává až s widgetem na domovské obrazovce. Třetí exkluzivitou je Camera Circle to Search na Pixelu 11, který hledá informace přímo z živého hledáčku fotoaparátu ještě před pořízením snímku. Klasické Circle to Search, vyvolané podržením navigační lišty, mají i další kompatibilní androidy. Verzi zabudovanou do fotoaparátu má zatím jen Pixel 11.
Jak Pixel přepíše českou nahrávku bez připojení k internetu
Recorder převádí nahrávky na text přímo v telefonu, bez internetu, a čeština patří mezi podporované jazyky. Samsung nabízí vlastní Transcript Assist, který funguje jiným způsobem a s jinou sadou jazyků.
Quick Share pošle soubor z Pixelu na jiný Android, ale i na iPhone, iPad, Mac nebo počítač s Windows. Posílat na zařízení Apple dnes umí také Samsung, Xiaomi, Oppo nebo Motorola. Na Pixelu je ovšem Quick Share přímo v nabídce sdílení, v rychlých přepínačích i v nastavení a nevyžaduje žádnou další konfiguraci. Výhodou je tedy pohodlí a schopnost sama o sobě je u konkurence stejná.
Pixel Search na Pixelu 11 prohledává obsah Gmailu, Google Zpráv, Disku, Fotek i Hodin s budíky a vyvolá se přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce. Starší Pixely ho mají v základní podobě. Na jiných Androidech takto hluboké systémové vyhledávání chybí.
Kde čeští majitelé Pixelu narazí na omezení
Pokročilé hlasové zadávání v klávesnici Gboard češtinu podle oficiální nápovědy Googlu nepodporuje. U Now Playing čeština mezi omezeními uvedená není. Úspěšnost rozpoznání ale závisí i na tom, jak je skladba rozšířená a populární, takže u tuzemské lokální scény může telefon chybovat častěji.
Funkce schované ve widgetech a za gesty má majitelům představit průvodce My Pixel. V Česku ho Google nenabízí celý a místo něj je k dispozici jen zkrácená verze Tips. Nejhůř se tak k telefonu dostanou právě ty nástroje, které nejvíc potřebují návod.
Telefon za 20 490 Kč dostává nové funkce sedm let
V českém Google Store stojí Pixel 10 od 20 490 Kč a Pixel 11 od 24 490 Kč. Oba prodává i Alza nebo Smarty. Rozdíl mezi nimi činí 4 000 Kč a z funkcí v tomto přehledu má jen Pixel 11 Camera Circle to Search a plnou verzi Pixel Search.
Oba modely mají sedm let aktualizací systému, bezpečnostních záplat a Pixel Dropů. Tak Google říká čtvrtletním balíkům, které do telefonu průběžně přidávají nové funkce. Nic z toho se ale nezapne samo, takže o každé novince se majitel musí dozvědět a aktivovat si ji. Pixel VIPs přišly v Pixel Dropu v červnu 2025.