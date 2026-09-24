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Samsung rozeslal One UI 8 i na starší Galaxy, mylně se jí říká devítka: S23 ji v Evropě dostal až 2. října

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V komunitě se pro novou nadstavbu Samsungu vžilo označení One UI 9. Oficiální dokumentace výrobce ale důsledně píše o One UI 8 postavené na Androidu 16 a její rozesílání proběhlo po vlnách podle stáří modelu. Mezi prvním a posledním vlajkovým Galaxy je v Evropě rozdíl dvou týdnů.
Samsung rozeslal One UI 8 i na starší Galaxy, mylně se jí říká devítka: S23 ji v Evropě dostal až 2. října

Samsung rozeslal One UI 8 i na starší Galaxy, mylně se jí říká devítka: S23 ji v Evropě dostal až 2. října

Zdroj: Foto: Joshuarshah - licence CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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