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Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10

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Bezpečnostní tým Bitdefenderu popsal u televizí LG s webOS řetězec čtyř zranitelností, který vede od obejití PINu až k plné kontrole nad přístrojem. Záplata je k dispozici od 22. března 2024, do části televizí v českých obývácích se ale nikdy nedostala. Kontrola zabere pár minut u dálkového ovladače.
Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10

Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10

Zdroj: Foto: НАндреев - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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