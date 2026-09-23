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Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bezpečnostní tým Bitdefenderu popsal u televizí LG s webOS řetězec čtyř zranitelností, který vede od obejití PINu až k plné kontrole nad přístrojem. Záplata je k dispozici od 22. března 2024, do části televizí v českých obývácích se ale nikdy nedostala. Kontrola zabere pár minut u dálkového ovladače.
Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10
Zdroj: Foto: НАндреев - licence CC BY-SA 4.0
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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