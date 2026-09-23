Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Telefon náhle bez signálu? Může jít o SIM swap, kdy útočník ovládne vaše telefonní číslo během několika minut

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ověřovací kód, o který nikdo nežádal. E-mail o resetu hesla, které jste neměnili. Drobnosti, jaké většina lidí odepíše jako chybu systému, bývají první stopou útoku, jehož výsledek se pak objeví na bankovním výpisu.
Telefon náhle bez signálu? Může jít o SIM swap, kdy útočník ovládne vaše telefonní číslo během několika minut

Telefon náhle bez signálu? Může jít o SIM swap, kdy útočník ovládne vaše telefonní číslo během několika minut

Zdroj: Foto: Bidouille82 - licence CC BY-SA 3.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10
Vaše starší LG televize může pustit útočníka k notebooku i kamerám v síti: závažnost chyby je 9,1 z 10
Největší solární park světa má 2 245 MW, elektřina ale nemá kudy odtéct: dostal příkaz snížit výkon o 10 %
Největší solární park světa má 2 245 MW, elektřina ale nemá kudy odtéct: dostal příkaz snížit výkon o 10 %

V poušti Thár stojí solární park, jehož panely dělají přesně to, co mají. Potíž nastala 1. prosince 2022,...

Mezipaměť aplikací v Androidu umí zabrat víc než dva gigabajty: smažete ji za minutu, pozor na tlačítko vedle
Mezipaměť aplikací v Androidu umí zabrat víc než dva gigabajty: smažete ji za minutu, pozor na tlačítko vedle

Chrome, Instagram, TikTok a Mapy si v telefonu budují vlastní zásobu dočasných souborů, kterou nikdo...

Sedm zkratek ve Windows, které používá málokdo: naučíte se je za tři týdny a ušetří klikání každý den
Sedm zkratek ve Windows, které používá málokdo: naučíte se je za tři týdny a ušetří klikání každý den

Přepnutí mezi okny, hledání toho, co jste před chvílí zkopírovali, klikání kvůli nové složce. Každá taková...

Nejprodávanější notebooky do 14 tisíc jsou pro home office past: komfort v obchodech začíná až kolem 18 tisíc
Nejprodávanější notebooky do 14 tisíc jsou pro home office past: komfort v obchodech začíná až kolem 18 tisíc

Windows naběhnou, Teams se spustí, a přesto vás takový notebook po dvou měsících práce z domova začne...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.