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Telefon náhle bez signálu? Může jít o SIM swap, kdy útočník ovládne vaše telefonní číslo během několika minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ověřovací kód, o který nikdo nežádal. E-mail o resetu hesla, které jste neměnili. Drobnosti, jaké většina lidí odepíše jako chybu systému, bývají první stopou útoku, jehož výsledek se pak objeví na bankovním výpisu.
Telefon náhle bez signálu? Může jít o SIM swap, kdy útočník ovládne vaše telefonní číslo během několika minut
Zdroj: Foto: Bidouille82 - licence CC BY-SA 3.0
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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