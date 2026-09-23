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Polštář zežloutl a praní nepomáhá? Nejzašlejší skvrny pustí až roztok s boraxem a bělidlem, stačí půl šálku

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Zabarvení polštáře nedělá jen pot. Usazuje se v něm prach, špína i odloupané částečky kůže a část toho všeho přežije i důkladné praní, takže jde o hygienu stejně jako o vzhled. Tři domácí postupy stavějí na namáčení a jeden z nich používá tabletu do myčky.
Polštář zežloutl a praní nepomáhá? Nejzašlejší skvrny pustí až roztok s boraxem a bělidlem, stačí půl šálku

Polštář zežloutl a praní nepomáhá? Nejzašlejší skvrny pustí až roztok s boraxem a bělidlem, stačí půl šálku

Zdroj: Foto: Klinika KEIT - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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