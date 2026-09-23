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USS Gerald R. Ford unese víc letadel, než má Norsko bojových letounů: přes 75 strojů a 160 startů denně

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Největší válečná loď světa měří 337 metrů a její výtlak přesahuje 100 tisíc tun. Rusko proti ní nemá co postavit, letadlovými loděmi prakticky nedisponuje. Zajímavější než rozměry je ale to, co se za posledních padesát let na palubě skutečně změnilo.
USS Gerald R. Ford unese víc letadel, než má Norsko bojových letounů: přes 75 strojů a 160 startů denně

USS Gerald R. Ford unese víc letadel, než má Norsko bojových letounů: přes 75 strojů a 160 startů denně

Zdroj: Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Joshua J. Wahl - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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