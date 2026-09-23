Dřevomorka prodražila opravu. Charita Písek zrekonstruovala azylový dům pro matky s dětmiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dřevomorka prodražila opravu. Charita Písek zrekonstruovala azylový dům pro matky s dětmi
Na první pohled je to jen obyčejné okno, prosklená zastávka nebo moderní budova. Pro člověka běžná součást...
V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla...
Radiátory v Českých Budějovicích se po letní pauze znovu rozehřály. Nová topná sezona začala po 124 dnech a...
Umělecké dílo Anuloid mělo být před českobudějovickým Domem kultury Slavie pouze dočasně. Během festivalu...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →