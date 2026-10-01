Touškov chystá velkolepý pohřeb barona Starcka, obnova jeho hrobky odhalila poklady

Mimořádná akce odstartuje už v pátek 2. října, kdy do kostela sv. Jana Křtitele přivezou ostatky ze Západočeského muzea v Plzni, kde je zkoumali antropologové. V kostele je pietně uloží do nově zrestaurované historické rakve. Ve stejný den také zapečetí časovou schránku, do níž vloží dokumenty, fotografie, bankovky nebo současná vydání městského zpravodaje mapující obnovu Starckovy hrobky. Schránku pak vloží do zdi obnoveného místa poslední odpočinku.
Rakev s ostatky vystaví v kostele
Jan Antonín Starck patřil k nejvýznamnějším podnikatelům západních Čech 19. století. Navázal na podnikání svého otce v oblasti hornictví, chemického a sklářského průmyslu. V době největšího rozmachu pracovaly ve Starckových podnicích tisíce lidí.
Hlavní pietní slavnost s pohřebním průvodem se bude konat v sobotu 3. října. „V 10.00 hodin začne v kostele sv. Jana Křtitele pohřební mše svatá, kterou bude celebrovat P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O.Praem., opat tepelské premonstrátské kanonie. Rakev s ostatky barona Starcka bude vystavena v kostele a čestnou stráž u ní budou držet horníci. Do Města Touškova přijedou zástupci hornických spolků s historickými prapory a další účastníci, kteří připomenou silné spojení Starckovy rodiny s hornictvím a průmyslem západních Čech,“ popisuje radní Města Touškova Petr Komanec.
Po skončení obřadu, přibližně v 11:00, vyjde od kostela slavnostní pohřební průvod městem. Rakev budou na poslední cestě doprovázet duchovní, horníci s prapory, hudba, představitelé samospráv, čestní hosté i veřejnost. U historické brány touškovského hřbitova vytvoří horníci čestný špalír vedoucí až ke kapli sv. Kříže. Součástí poslední pocty budou hornické prapory, hudba a čestné salvy.
„Antonín Starck v Touškově pohřben. Baron zemřel 22. května 1883 na svém zámku v Čeminech. Touškovský farář následně do farní kroniky zaznamenal, že tak velkolepý pohřební průvod Touškov do té doby nezažil,“ doplnil Komanec. Obřadů se tehdy účastnilo šestnáct kněží a tisíce horníků. Průvod doprovázela hornická hudba a horníci nesli rozsvícené hornické svítilny. Právě na atmosféru této mimořádné události chce Město Touškov po 143 letech důstojně a symbolicky navázat.
Exhumace ostatků přinesla nečekané objevy
V rodinné hrobce bylo celkem šest rakví. Vedle Jana Antonína Starcka spočinula také jeho manželka Anežka Starcková a čtyři příslušníci rodiny Fritschových. „V průběhu 40. a 50. let 20. století došlo k několika násilným vniknutím do hrobky, přičemž vzácné kovové rakve byly poničeny. Stav hrobky se poté ještě zhoršil,“ uvedla již dříve starostka Kateřina Duchková.
Oprava hrobky ale umožnila odborníkům jedinečný výzkum, který přinesl i několik mimořádných nálezů. U baronových ostatků našli dva snubní prsteny, jeho vlastní a prsten jeho manželky Anežky, která zemřela přibližně patnáct měsíců před ním.
Vedle podnikání působil Starck také ve veřejném životě. Byl poslancem Českého zemského sněmu a Říšské rady, od roku 1869 doživotním členem Panské sněmovny a rytířem Řádu Františka Josefa. Roku 1873 byl povýšen do stavu svobodných pánů.
Mimořádným nálezem byla také vzácná stříbrná renesanční medaile Nejsvětější Trojice z roku 1544, vytvořená Hansem Reinhartem starším v Lipsku a považovaná za významné dílo německého renesančního medailérství.
„Moderní výzkum umožnil prověřit také jednu z dlouho tradovaných pověstí spojených s rodinami Starckových a Fritschových. DNA analýza provedená v roce 2026 vyloučila, že by Jan Antonín Starck byl biologickým otcem Anežky Fritschové, první osoby pohřbené v rodinné hrobce,“ doplnil Komanec.
V letech 2025–2026 prošla kaple sv. Kříže, její krypta i historické rakve rozsáhlou obnovou. Restaurátoři se věnovali rakvím, interiéru hrobky i dalším historickým prvkům a obnovili také osvětlení kaple. Po desetiletích chátrání, násilných vniknutí a poškozování rakví se tak místo znovu stává důstojným rodinným pohřebištěm.