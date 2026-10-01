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Touškov chystá velkolepý pohřeb barona Starcka, obnova jeho hrobky odhalila poklady

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Město Touškov se symbolicky vrátí do roku 1883, kdy se tam konal velkolepý pohřeb průmyslníka, šlechtice a dobrodince barona Jana Antonína Starcka. Jeho hrobka prošla náročnou obnovou a průzkumem s ní spojeným, který přinesl nečekané objevy. Jeho ostatky tam slavnostně navrátí už tuto sobotu.
Touškov chystá velkolepý pohřeb barona Starcka, obnova jeho hrobky odhalila poklady

Touškov chystá velkolepý pohřeb barona Starcka, obnova jeho hrobky odhalila poklady

Zdroj: Město Touškov
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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