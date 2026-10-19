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Domov pro opuštěné psy a kočky bojuje o život. Záchrana útulku vyjde na miliony

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Dennívýzva
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V závažném ohrožení se ocitl azyl pro opuštěné psy a kočky v Žerotíně na Olomoucku. Rozsáhlý areál, ve kterém aktuálně pečují o šest desítek zvířat, musí soukromý majitel prodat. Nemovitosti může koupit i útulek, aby mohl i nadále pomáhat v kvalitním prostředí. Cena se ale blíží 10 milionům korun.
Domov pro opuštěné psy a kočky bojuje o život. Záchrana útulku vyjde na miliony

Domov pro opuštěné psy a kočky bojuje o život. Záchrana útulku vyjde na miliony

Zdroj: Spolek Zastavme utrpení
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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