Tichá na Novojičínsku má novou vodní nádrž

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Tichá na Novojičínsku má novou vodní nádržPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Obec Tichá na Novojičínsku dokončila výstavbu vodní nádrže Polachy na levostranném přítoku říčky Tichávky. Nádrž poblíž místního fotbalového hřiště bude fungovat jako zásobník vody…
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Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 19.10.2026 13:30
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